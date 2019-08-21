Depresyonu hem tek başına görülebilen hem de pek çok ruhsal soruna eşlik edebilen bir duygu durum bozukluğu olarak tanımlayabiliriz. Her yaşta ortaya çıkabilen depresyonla ilgili hala birçok şey halen yanlış biliniyor.

Doğru teşhis konulmadığında, gerekli tedavi uygulanmadığında, kişinin hayatının birçok açıdan olumsuz etkilenebileceğini söyleyen Klinik Psikoloji Uzmanı Emrah Polat depresyona karşı 10 öneri verdi.

1) Yakınların ve özellikle ailenle daha fazla vakit geçir. Aile üyelerinin beraber vakit geçirmeleri önemlidir. Zaman geçirme ev içinde ufak bir aktivite ile sağlanabileceği gibi ev dışında da yapılan aktiviteler ile de sağlanabilir.

2) Duygularını ifade et, diğer insanların ne hissettiğine verdiğin önem kadar kendi duygu ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundur.

3) Depresyon döngüsünü unutma. Depresyonda çoğunlukla kişinin bir şey yapma isteği olmaz, uyuma isteği olur ve yaptığı şeylerden zevk almaz. Eğer belirtileri besleyecek şekilde evde oturup hiçbir şey yapmaz, içinden gelmesini beklersen depresyonun seviyesini artırabilirsin. Bu sebeple mümkün olduğunca böyle durumlarda zevk almasan da faaliyetlerini sürdürmeye devam et.

4) Geçmişe odaklı olma. Geçmiş hatalar üzerinde durup problem odaklı yaklaşma.

5) Olumlu duygu ifadelerini artır. Olumsuz duygu ve düşüncelerini yerinde ve zamanında, uygun dozda ifade etmekten kaçınma. Unutma ki zamanında sergilenen uygun ifade ve aktif davranış, birikimi engelleyecek ve küçük artçı depremler büyük depremin önüne geçecektir.

6) İyileşme sürecinde dalgalanmalar olabilir ve zaman zaman depresif belirtilerde artış görülebilir. Bunu normal karşıla.

7) Gün aşırı açık havada düzenli yürüyüş yapmanın, antidepresanlarla aynı tedavi edici etkiyi yaptığını unutma. Kademeli olarak temponu ve yürüyüş süreni artırabilirsin.

8) Ev içinde yatakta geçirdiğin süreyi azaltıp hareketini artırabilmek için ev içi sorumluluklar al.

9) Gün ışığından fazla faydalanacak şekilde uyumaya özen göster. Geç saatlerde yatıp geç saatlerde uyanmak depresyonu kendi başına sürdüren bir etmendir. Erken yatıp erken kalkmaya kendini alıştır.

10) Diyaframdan nefes al, doğru nefes alma yöntemiyle fiziksel ve ruhsal olarak da rahatlayabileceğini unutma.