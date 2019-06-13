Tüm gün masa başında çalışıyorsan bu hareketler tam da sana göre! Yoga Eğitmeni Deniz Orbay, yerinden kalkmadan yapabileceğin bir yoga pratiği hazırladı.
Tüm gün masa başında çalışıyorsan bu hareketler tam da sana göre! Yoga Eğitmeni Deniz Orbay, yerinden kalkmadan yapabileceğin bir yoga pratiği hazırladı.
Women’s Health’in online içerik editörlüğünü yapan Buğra; en çok Carrie Bradshaw ruhunu, moda dergilerini, kadın hikayeleri okumayı ve yeni mekanlar keşfetmeyi seviyor.
Fiziksel ve duygusal hayatını kontrol altında tutmak isteyen, aktif ve profesyonel kadınların dergisi olan Women’s Health, moda ve kişisel bakımdan sağlığa, sağlıklı beslenmeden zayıflama yöntemlerine, hayatını kolaylaştıracak en güncel bilgileri sunarak kadınların yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyor.