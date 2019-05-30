Yoga Eğitmeni Deniz Orbay, bedeni canlandıran ve enerji seviyesini yükselten temel yoga pozlarıyla karşımızda…
Aşağı bakan köpek pozuyla başlayan bu seriyi sen de çok seveceksin.
Yoga Eğitmeni Deniz Orbay, bedeni canlandıran ve enerji seviyesini yükselten temel yoga pozlarıyla karşımızda…
Aşağı bakan köpek pozuyla başlayan bu seriyi sen de çok seveceksin.
Women’s Health’in online içerik editörlüğünü yapan Buğra; en çok Carrie Bradshaw ruhunu, moda dergilerini, kadın hikayeleri okumayı ve yeni mekanlar keşfetmeyi seviyor.
Fiziksel ve duygusal hayatını kontrol altında tutmak isteyen, aktif ve profesyonel kadınların dergisi olan Women’s Health, moda ve kişisel bakımdan sağlığa, sağlıklı beslenmeden zayıflama yöntemlerine, hayatını kolaylaştıracak en güncel bilgileri sunarak kadınların yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyor.