Yoga Eğitmeni Deniz Orbay, Los Angeles Joshua Tree’de gerçekleşecek Bhakti Fest’i deneyimlemek isteyenlere özel bir seyahat programı hazırladı. Dünya’nın önde gelen eğitmenleri ile yoga yapmanın keyfini çıkarmak, farklı pratikler ve uygulamalar denemek ve sağlıklı yaşam kültürünün merkezi Los Angeles’ı keşfetmek isteyenleri bekleyen Orbay, 21 – 30 Eylül tarihlerinde Los Angeles’ın tadını çıkarmak ve Bhaktifest’e katılmak isteyenlere rehberlik edecek.

Vegan dünyasında çığır açan restoran ve juice barların keşfedileceği, dalgaları ve sörfçüleri izleyerek sahillerin tadının çıkarılacağı, cool teras barlarda yaratıcı kokteyller içip pembe gün batımının izleneceği programda Bhakti Fest’te unutulmaz bir kamp deneyimi de katılımcıları bekliyor.