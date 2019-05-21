Del Mare, kurulduğu 2003 yılından bugüne İstanbul’a lezzet ve keyif katmaya devam ediyor. İstanbul’un en güzel semtlerinden Çengelköy’de Boğaz manzarasının eşlik ettiği Del Mare menüsü, Şef Tongar Fırat’ın mutfak direktörü olarak ekibe katılması ile yeni bir lezzet deneyimine dönüşüyor.

Çengelköy’ün en güzel noktalarından birinde yer alan Del Mare, deniz ürünleri menüsü ve bulunduğu konumu ile bütünleşik bir deneyim sunuyor. Boğaz’ın en güzel noktasında tüm İstanbul’a hakim Boğaz manzarası ile misafirlerine öğle ve akşam yemekleri için keyifli, dingin, leziz ve özel hissettiren bir deneyim sağlıyor.

Mutfak felsefesini, yerel, taze ve iyi malzeme üzerine kuran Del Mare’nin mutfağı ise Tongar Fırat ve ekibinin yönetiminde. Tongar Fırat, Del Mare menüsünde Çanakkale, Bozcaada ve Urla gibi bölgelerden tedarik ettiği mevsimsel otlar ve deniz ürünleri ile menüde dinamizm sağlıyor. Del Mare’nin yeni menüsündeki lezzetler arasında ahtapot carpaccio, pancar, enginar salatası, ceviche ve ahtapot salatası da var.

İyi yemek, iyi servis, eşsiz bir konum ve iyi manzaranın bir araya geldiği Del Mare’nin bulunduğu bina tarihi bir geçmişe sahip. 1800’lü yıllarda Osmanlı tarafından inşa edilen ve fil ambarı olarak kullanılan binaya, 1900’lü yıllarda bir baca eklenerek ispirto fabrikasına dönüştürülmüş. 200 yıllık tarihi dokunun hakim olduğu Del Mare, 2003 yılında kuruldu ve genç iş adamı Uluç Akbaşoğlu yönetimde hizmet vermeye devam ediyor.

12:00 – 23:00 saatleri arasında mutfağı ile hizmet veren ve saat 02:00’a kadar açık olan Del Mare’nin şarap kavında yerli ve yabancı markalardan seçilmiş özel bir seçki bulunuyor. Terasta yer alan Bar Mare’de artizan kokteyllerin yanında veya dilerseniz şarap eşliğinde bar için hazırlanan özel bir menü de servis ediliyor.

Del Mare’de özel günler, iş yemekleri ve grup yemekleri için ayrılan özel bölümlerde Tongar Fırat, sizler için sevdiğiniz lezzetlerden oluşan özel menüler de hazırlıyor. Grup rezervasyonlarına özel salonlar için Del Mare ile iletişime geçmen yeterli.

Del Mare, Boğaz manzarasının eşlik edeceği lezzet deneyiminden önce Avrupa yakasından gelecek misafirleri için özel tekne hizmeti de sağlıyor. Yeni bir lezzet deneyimi için Del Mare’ye rezervasyonunu yaptırmayı unutma!