Kendine meydan okumanı sağlayan deadlift sayesinde hem istediğin kalçayı yaratabilir hem de inanılmaz derecede güçlü hissedebilirsin. İşte deadlift’in senin için sağladığı avantajlar…

Atletizm Gücü

İster maraton koş ister basketbol oyna, deadlift seni daha iyi hâle getirecek. Tenney, “Deadlift güç kazandırır, her başarılı sporcunun adeta can damarıdır” diyor. Kalçayı geriye doğru çekip ileri doğru itmek; vücudun koşu adımlarını, atlamaları ve diğer kaldırışları harekete geçiren en önemli kuvvet hareketidir.

Yüksek Kardiyo

Appalachian State Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmaya göre, ağrılık antrenmanı yapan kadınların kan basıncını artırma oranı kardiyoya takılıp kalanlardan daha fazla. Bunun nedeni ise yüksek yoğunluklu egzersiz görevi görerek damarları genişletme özelliği olabilir.

Daha Güçlü Kemikler

Deadlif hareketleri; osteoporoza yatkın olan omurga ve kalçana vücut ağırlığının birkaç katı kadarını yüklemene izin verir. Her kaldırıştan sonra osteoblast adlı hücreler, iskeletinde yer alan stres yüklü alanları doldurur. Kireçleşen hücreler ise kemiklerin adeta kaya gibi sert olmasını sağlar.

Daha Sıkı Karın

International Journal of Sports Physical Therapy’de yayımlanan bir araştırmaya göre, konu en derin karın kaslarını çalıştırmak olduğunda; deadlift hareketi plank hareketinden daha etkili. Deadlift, çapraz karın kasları üzerinde adeta korse gibi etki gösterir; vücudunu güçlü ve sıkı tutar.

Özgüven Artışı

Tenney, deadlift’in kadınların özgüven ve kuvvet hislerinde çok büyük gelişimlere neden olduğunu belirtiyor: “Kadınlar, ağırlıkları kaldırmaya başladığında değişim başlıyor. Vücut ağırlığından daha fazlasını kaldırdığın noktaya gelebilmek harika bir şey.”

Daha Kolay Yağ Kaybı

Fizik Tedavi Uzmanı ve Ağırlık Eğitmeni Mariel Schofield, “Deadlift her kasını çalıştırıp kalp atış hızını artırırken; egzersiz sonrası oksijen tüketimi (EPOC) sağlayarak hem spor salonunda hem de spordan sonra ciddi oranda kalori yakımı sağlar” diyor. EPOC, vücudun iyileşme sürecinde kullandığı enerji anlamına geliyor.

Şekilli Kalça

“Deadlift, kalçanın baskın olduğu bir harekettir. Glute kasların ve hamstring’lerin her tekrarda darbeyi hisseder” diyor Tenney. Bu da deadlift’in her kalça egzersizinin dayanak noktası olması gerektiği anlamına geliyor. Bu bölgeyi şekillendirmek ve dolgun hâle getirmek, kişi için görsel bir mutluluk da yaratıyor.