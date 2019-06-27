Genellikle yaz mevsiminde akla gelen Cranberry, tüm yıl boyunca; dondurulmuş, kurutulmuş ya da meyve suyu olarak tüketilebilir ve sağlığa birçok yararı vardır. Cranberry’nin sağlığına çok önemli altı faydasını öğrenmek ve antibiyotiklerle ilgili yapılan yeni bir araştırmada kazandığı önemi görmek için yazıyı okumaya devam et.

Antibiyotik direncini kırar

Kanada McGill Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, idrar yolu enfeksiyonu, zatürree ve mide iltihabına sebep olan bir bakteri tespit edildi. Bakteri antibiyotikle tedavi edildiğinde ise bakterinin antibiyotiğe dirençli hale geldiği keşfedildi. Bununla beraber bilim insanları araştırmada cranberry özü kullanıldığında direnç gelişiminin önlendiğini tespit etti.

Bu öz, bakteri hücresinin duvarlarını daha geçirgen bir hale getiriyor ve bakteriye daha çok antibiyotiğin nüfuz etmesine olanak sağlıyor. Araştırmalar antibiyotiğin, başlıca hayvan tarımında olmak üzere, gereğinden fazla kullanılmasının tedavi edilmesi daha zor enfeksiyonlarla sebebiyet verdiğini söylüyor. Araştırmalar daha çok yeni ancak doktorlar ilerde antibiyotikle beraber cranberry suyu ya da özü içmenizi tavsiye edebilirler.

İnflamasyonu engeller

Tıpkı diğer etli ve zarlı kabuksuz meyveler gibi cranberry de antioksidan bakımın oldukça zengindir. Antioksidan bakımından en zengin olan yabanmersinin hemen ardından cranberry gelir. Cranberry aynı zamanda inflamasyon sökücü bileşenler de içeriyor. Araştırmalarda, cranberry tüketen kişilerde bir kan belirteci olan c-reaktif protein seviyesinin daha düşük olduğu görülürken, c-reaktif proteinin erken yaşlanma, kronik hastalıklar ve bilişsel zayıflamaya sebep olduğu biliniyor.

Kan dolaşımını düzenler

Cranberrynin atar damar duvarı esnekliğini arttırdığı çalışmalarca gösterildi. Bu da kan dolaşımının hızlanması, kalp basıncının azalması ve dolayısıyla kan basıncının azalması demek. Daha iyi bir dolaşım, aynı zamanda daha enerjik olmak demektir ve bilişsel aktiviteler için de önemlidir.

Hastalıklara karşı korur

Cranberry suyunun LDL (kötü) kolestrolü, trigliseridi (kan yağları) ve insülin direncini azaltarak kalp sağlığını koruduğu biliniyor. Dahası, cranberry’deki bazı bileşenlerin; göğüs, kolon, akciğer ve prostat kanserleri de dahil olmak üzere tümörlerin büyümesini azalttığı kanıtlanmış durumda.

Bağırsak sağlığına destek olur

Araştırmalara göre, cranberry tüketmek bağışıklık sisteminle, ruh halinle ve sindirim sistemi sağlığınla bağlantılı olan bir bağırsak bakterisi için oldukça yararlı. Ayrıca cranberry’deki lifler kabızlığı önleyerek sindirim sistemini destekliyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Cranberry’deki C vitamini, bağışıklık sistemini destekler ve kolajen üretimi için gereklidir. Dolayısıyla cranberry, vücudun cilt ve eklem sağlığı bakımından kendini iyileştirirken de önemli rol oynar. Muhtemelen sen de cranberrynin idrar yolu enfeksiyonunu önlediğini duymuşsundur. Cranberry, bakterinin idrar yoluna yapışmasını önleyerek yardımcı olur. Buna çok benzer bir savunmayı da mide ve ağızdaki yaralara karşı gerçekleştirir.

Cranberry’den tam anlamıyla yararlanmak istiyorsan, şeker ilavesiz ürünleri tercih etmende fayda var. Cranberry özünde mayhoş bir tada sahip olduğu için genellikle şeker ya da şurup ilave edilerek ve ya elma suyu gibi diğer meyve sularıyla karıştırılarak satılıyor. Sabah smoothielerine saf halde cranberry ekleyebilir ya da az tatlandırılmış badem sütü bazlı yulafa karıştırarak tüketebilirsin.

Dondurulmuş cranberryleri smoothiye karıştırabilir ya da birazcık taze sıkılmış portakal suyu ile içine akçaağaç şurubu, taze rendelenmiş zencefil, tarçın ve karanfil katarak kısık ateşte ısıtabilirsin. Spagetti kabağından tatlı patatese kadar tüm sebzelerin üzerine ılık ya da soğuk olarak ekleyebilirsin. Yüzde yüz meyvelerle tatlandırılmış veya şeker ilavesiz kuru cranberry’leri tercih et. Onları fıstık ezmesiyle karıştırarak salataya ya da yulaf ezmesine katabilir veya eritilmiş bitter çikolata ve kuru yemişlerden yapılmış enerji barlarına katabilirsin.