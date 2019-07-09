Kolajen ve lezzeti bir bardakta öğün olarak sunan, güzelliği ve canlı bir cilt yapısını ulaşılabilir hale getiren yeni gıda teknolojisi COLSLIM hem içerik hem de fonksiyonel faydası açısından Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor.







Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen besin değerleri standartları doğrultusunda geliştirilen COLSLIM, Almanya’da formüle edilen ve geliştirilen, üretimi Türkiye’de gerçekleşen bir gıda teknolojisi olarak dengeli beslenemeye özen gösteren, kilo kontrolünü sağlamak isteyen, pratik ve lezzetli öğünleri tercih edenlerin vazgeçilmezi olacak.

İçeriğinde %100 sığırdan elde edilen 15,5 gr kolajen peptid barındıran COLSLIM, Türkiye’de ve Dünyada protein kaynağı olarak kolajen kullanan ilk gıda /öğün alternatifi olarak farkını ve ayrıcalığını gözler önüne seriyor. İnsan vücudundaki canlılığı ve esnekliği sağlayan önemli bir protein kaynağı olan kolajen ihtiyacınızı COLSLIM, zengin içeriği ile dengeli beslenme ve kilo kontrolü için de kendinize büyük bir kolaylık sağlıyor olacaksınız.

Kolajenin yanı sıra 5 gr lif, 24 farklı vitamin & mineral ve 1 gr CLA’dan oluşan düşük kalorili COLSLIM 1 porsiyonu ile günlük besin değeri ihtiyacınızın %30’unu karşılayacak kadar zengin içerikli. Şeker ve tatlandırıcı içermeyen, yaşam şeklinize göre ara veya ana öğünlerde tüketebileceğiniz ve bir öğünden alınması gerekilen tüm besin değerlerini karşılayan COLSLIM, 300 ml yağsız süt ile karıştırılarak 1 dakikada tüketilmeye hazır hale geliyor.

COLSLIM ile Dengeli Beslen, Genç Kal

Kolajen ve lezzeti bir bardakta öğün olarak sunan,

güzelliği ve canlı bir cilt yapısını ulaşılabilir hale getiren yeni gıda teknolojisi COLSLIM hem içerik hem de fonksiyonel faydası açısından Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen besin değerleri standartları doğrultusunda geliştirilen COLSLIM, Almanya’da formüle edilen ve geliştirilen, üretimi Türkiye’de gerçekleşen bir gıda teknolojisi olarak dengeli beslenemeye özen gösteren, kilo kontrolünü sağlamak isteyen, pratik ve lezzetli öğünleri tercih edenlerin vazgeçilmezi olacak.

İçeriğinde %100 sığırdan elde edilen 15,5 gr kolajen peptid barındıran COLSLIM, Türkiye’de ve Dünyada protein kaynağı olarak kolajen kullanan ilk gıda /öğün alternatifi olarak farkını ve ayrıcalığını gözler önüne seriyor. İnsan vücudundaki canlılığı ve esnekliği sağlayan önemli bir protein kaynağı olan kolajen ihtiyacınızı COLSLIM, zengin içeriği ile dengeli beslenme ve kilo kontrolü için de kendinize büyük bir kolaylık sağlıyor olacaksınız.

Kolajenin yanı sıra 5 gr lif, 24 farklı vitamin & mineral ve 1 gr CLA’dan oluşan düşük kalorili COLSLIM 1 porsiyonu ile günlük besin değeri ihtiyacınızın %30’unu karşılayacak kadar zengin içerikli. Şeker ve tatlandırıcı içermeyen, yaşam şeklinize göre ara veya ana öğünlerde tüketebileceğiniz ve bir öğünden alınması gerekilen tüm besin değerlerini karşılayan COLSLIM, 300 ml yağsız süt ile karıştırılarak 1 dakikada tüketilmeye hazır hale geliyor.

Yoğun şehir hayatı, uzun süren mesailer, vakit bulunamayan öğünlere hazırlanışıyla oldukça pratik bir çözüm sunan COLSLIM, Vanilya Bisküvi ve Çikolata Bisküvi aromalarıyla sizin de yanınızdan ayırmadığınız öğününüz olacak. Üstelik colslim.com web sitesi üzerinden sipariş verebileceğiniz COLSLIM’leriniz ilk siparişinizde Shaker hediyeli geliyor.





