Uzmanlar, “güzellik minerali” olarak tanımlanan silisyum açısından oldukça zengin olan maden suyunun, cildi canlandırarak, kırışıklıklarla savaştığını söylüyor.

Musluk suyunun içindeki demir, bakır, magnezyum, çinko ve kurşun gibi ağır metaller, serbest radikallerle etkileşime girerek cildin kolajen dokusunu zayıflatıyor. Gözeneklerin tıkanmasına akne, siyah nokta oluşumuna neden oluyor. Düzenli olarak yüzünüzü maden suyuyla yıkayarak daha canlı ve genç bir cilde kavuşabilir, kırışıklıklara meydan okuyabilirsin.

Sağlıklı bir gençlik için mineral suyu

Silisyumun vücudun gelişimi ve sağlıklı bir cilt kazanması için gerekli olan 25 element arasından 3’üncü sırada yer aldığına değinen Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Mineral ve vitaminlerin vücut tarafından etkili şekilde emilmesine ve sindirilmesine destek olan silisyumun cilt sağlığı üzerindeki faydaları sayılamayacak kadar çok! Kolajen ve elastin liflerini güçlendirerek dokuların elastikiyetini sağlayan cilt dostu mineral, bu özelliğiyle cildi sıkılaştırıp kırışıklıkları önleyen bir etkiye sahip. Maden suyunda bolca bulunan silisyumun etkileriyle sağlıklı bir gençlik elde etmek mümkün” diyor.

Buz kalıbında dondurarak her sabah kullan

Günlük cilt bakımında maden suyunun pratik bir yöntemle uygulanabileceğini belirten Op.Dr. Evrim Uçkunkaya, “Maden suyunu buz kalıbında dondur ve sabahları bu kalıplarla cildini temizle. Kısa süre sonra cildindeki canlılığı fark etmeye başlayacaksın” diye öneriyor.

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya maden suyunun cilt temizliğinde kullanım yöntemlerini ve yarattığı etkileri şöyle sıralıyor:

* Cildin gerekli olan su ve mineral ihtiyacını da karşılayarak, cildin gergin, pürüzsüz ve canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

* Vücudu ve cildi toksinlerden arındırarak rahatlayıcı bir etki yaratır.

* İçerisinde bulunan silisyum sayesinde cildi güçlendirerek gözenekleri sıkılaştırır.

* Yüz bölgesine pamuğa sürülerek uygulandığında temizleyici olarak kullanılabilir.

* Yağ yakıcı etkisinin yanı sıra temizleyici etkisi ile cildi kirlerden arındırır.

* Sprey olarak kullanıldığında ciltte ferahlatıcı bir etki yaratır.

* Yüz kenarlarında gülmekten oluşan mimik çizgilerinin giderilmesine yardımcı olur.

Cilt temizliğinde maden suyu kullanımında dikkat edilmesi gerekenler

* Satın aldığın maden suyunun içerisinde nitrit ve amonyak olmamasına dikkat et.

* Maden suyunun içerisine limon suyu ekleyebilirsin. Ancak, marketlerde satılan limon aromalı maden suyundan kaçın. Meyveli ve aromalı maden sularını cilt bakımında kullanma.

* Hassas kılcal damarlara sahip kişiler maden sulu buz kalıplarını yüzünde gezdirirken dikkatli ol. Yüze aşırı soğuk uygulamak kılcal damarları belirginleştirebilir.

* Maden suyu ile yüzünü temizlerken aşırı bir yanma oluyorsa, maden suyunu biraz bekletip gazını kaçırdıktan ılık olarak uygula.

* Hassas ciltlerde nadiren de olsa alerjik reaksiyon gelişebiliyor. Kullanmadan önce bileğinin içinde deneme yap.

* Mineral bakımından oldukça zengin olan maden suyu ile mineral içermeyen soda aynı şeyler değildir. Maden suyunun içerisinde karbondioksit gazı doğal olarak bulunurken, sodaya daha sonra ilave edilir. Satın alırken bu ayrıma dikkat et.