Bazı sorunlar ışıltını azaltıyor mu? Belli bir cilt probleme odaklanan bir serum, cildine kaybettiği ışıltıyı kazandırabilir.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Joshua Zeichner, “Hedefe yönelik sonuçlar elde etmek için belirli aktif bileşen içeren ürünleri kullanmalısın” diyor. Aşağıdaki ürünlerden cilt problemine uygun olanı seçebilirsin.

KOYU LEKELER

Antioksidan olan C vitamini, güneş lekelerine neden olan derideki pigmentasyon artışını engellemeye yardımcı olur. Dr. Zeichner, “Ayrıca mevcut lekelerin hafiflemesini de sağlar” diyor.

The Body Shop Vitamin C Canlandırıcı Jel (30 ml, 129,90 TL; thebodyshop.com.tr)

KIZARIKLIK

Dr. Zeichner, “Azelaik asit ile enflamasyonu etkisiz hâle getirebilirsin. Kendisi enzimlerin aşırı çalışmasını engellemeye yardımcı olur ve böylelikle rosacea kaynaklı problemlere ve yüz kızarıklıklarına iyi gelir” diyor.

Dr. Murad Redness Therapy Recovery Treatment Gel (50 ml, 355 TL; eczanelerde)

İNCE ÇİZGİLER

Retinolü günlük rutinine dâhil etmelisin. Dr. Zeichner, “Retinol, cildin sıkı ve pürüzsüz durmasını sağlayan bir protein olan kolajenin üretilmesini teşvik eder” diyor. Retinol içerikli bir ürünü, geceleri -birer gün ara vererek- uygulayabilirsin. Fazlası ciltte tahrişe neden olabileceği için bir bezelye büyüklüğünde ürün kullanman yeterli.

La Roche Posay Redermic R (30ml, 209,90 TL; eczanelerde)



KURULUK

Dr. Zeichman, “Hyalüronik asit, cildin nem depolamasına yardımcı olur ve dolgun bir etki yaratır” diyor. Hafif ıslak cilde uygulayarak, nemlendirici etkisini maksimum seviyeye çıkarabilirsin.

Skinceuticals HA Intensifier Multi Functional Serum (30ml, 650 TL; eczanelerde)

SİVİLCE

Dr. Zeichner’ın sivilceli ciltlere önerisine gelecek olursak: “Beta hidroksi asit (BHA) türü olan salisilik asit, sivilceye karşı her zaman kazanır. Çünkü ciltte fazla yağ oluşumunu engeller ve gözeneklere girerek sivilce oluşmasına neden olan ölü deri hücrelerini arındırır.”