Bu kek tarifi, hem kahvenin yanına çok yakışacak hem de tatlı isteğini karşılayacak!

Malzemeler:

4 adet yumurta

200 gr bitter çikolata

100 gr tereyağı

150 gr badem unu

1 çorba kaşığı bal

1 paket vanilya

1 portakalın kabuğu

Yapılışı:

Çikolata ve tereyağını benmari erit. Yumurtaların sarısını ve beyazını ayır. Çikolata karışımı ılık hale gelince içerisine yumurta sarıları, bal, vanilya ve portakal kabuklarını karıştır. Yumurta beyazlarını ise çırparak köpürt. Çikolatalı karışıma yumurta beyazının köpüğünü yavaşça yedir. Son olarak badem ununu da ekle. Hafifçe yağlanmış ve tabanına yağlı kağıt serilmiş 17 cm’lik kelepçeli kalıba, üçte biri boş kalacak şekilde karışımı dök. 170 dereceye getirilmiş fırında 30 dakika boyunca pişir. Kekini meyve dilimleri ve ceviz rendesi ile servis edebilirsin.