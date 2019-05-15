Tabakta çiçek desenleri mi? Kesinlikle mükemmel! Yılın yemek trendi olması beklenen çiçekler, tabağını güzelleştirmenin yanı sıra besin değerleriyle de dikkat çekiyor.

Hibiskus

Kurutulmuş ebegümeci, içeceklerden tatlılara kadar her şeyi tamamlayan ekşi bir tat sunuyor. Antioksidan bakımından zengin olan bu çiçekler, kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor. Kendisini su ve esmer şeker ile orta ateşte beş dakika boyunca karıştırarak şurup hazırlayabilir, kokteyl ve çaylarını hazırladığın şurupla renklendirebilirsin.

Latin Çiçeği

Sadece yapraklarını değil, tamamını kullanabilirsin. Kalsiyum ve demir deposu yapraklar, roka ve bibere benzer bir tat bırakan bu çiçek, klasik salatalara farklı bir etki bırakıyor. Taç yaprağını garnitürünü süslemek için kullanabilir ya da lezzetli bir aperatif için çiçeklerin içini keçi peyniriyle doldurabilirsin.

Gül

Öncelikle kendisini koklaman gerek. Koku ne kadar güzel olursa, tadı da bir o kadar keskin olur. C vitamini deposu olan iki bardak gül yaprağını, iki bardak elma sirkesi içinde kahverengi oluncaya kadar beklet. (Bu süre bir haftayı bulabilir.) Çiğ sebzeler için tatlı ve hafif topraksı tat bırakan bir sos elde etmiş olacaksın.

Kaynak: Cooking With Flowers kitabının yazarı Miche Bacher, Beslenme Uzmanı Eliza Savage