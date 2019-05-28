Dünyanın en ünlü influencer’ı Chiara Ferragni Calzedonia’nın yeni plaj koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

Akdeniz’in en güzel adalarından Sicilya’nın şairane ambiyansında Calzedonia’nın SS19 plaj koleksiyonunu tanıtmak için kamera karşısına geçen ünlü influencer Chiara Ferragni birbirinden güzel pozları ile dikkat çekti.

Calzedonia’nın yeni sezonundan en beğendiği bikini ve mayoları seçen Chiara Ferragni marka ile işbirliğini yıllardır sürdürüyor. Sosyal medyada 16 milyonu aşkın takipçisi bulunan Chiara Ferragni verdiği pozlar nefesleri kesti.