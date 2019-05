C vitaminin sağlığının üzerindeki etkilerini mercek altına aldık.

Vitaminler, kronik hastalıklara karşı savaşmamız için anahtar rol oynayan mikro besinlerdir. Genellikle vücudumuz tarafından sentezlenmezler ya da yetersiz miktarlarda sentezlenirler. Bu nedenle vücut fonksiyonlarımızın devamlılığını sağlamak için dışarıdan almak zorunda olduğumuz, yardımcı besin ögeleridir.

C vitamini bağışıklık sistemini güçlendiriyor

C vitamini hayatımız için olmazsa olmazlardan olup, güçlü bir antioksidandır. Yani hücreleri serbest radikallere karşı korur. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde rolü büyük olduğu için hastalıklara karşı gardımızı almamızı sağlar. Soğuk algınlığı ve grip gibi birçok hastalığa karşı vücudun direncini artırmaya yardımcı olur. Vücudumuzda oluşan yaraların iyileşmesini de hızlandırır. Damarların güçlenmesine, kolajen yapını uyarmaya, kalp krizi ve kan pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olur. Eksikliğinde ise bağışıklık sisteminde güçsüzlüğe yol açarak; halsizlik, diş kanaması, ciltte morluk, eklem ağrısı ve nefes darlığı gibi belirtileri olan iskorbüt hastalığına neden olur.

Yapılan bilimsel çalışmalar ile C vitamini metabolizması aydınlatılmış ve bu yolda görev alan genler bulunmuştur. C vitamini metabolizmasında rol alan SLC23A1 ve SLC23A2 genleri, C vitamininin emiliminden ve organlar arasındaki dağılımından sorumlu olan taşıyıcı proteinleri kodlar. Bu gendeki farklılıklar, vücuttaki C vitamininin emilemeden vücuttan atılmasına yol açarak, vitamin düzeyinin düşük olmasına neden olabilir. Sahip olduğun genotipe göre C vitamini ihtiyacın, normal veya artmış olarak sınıflandırılır. Eğer sahip olduğun genotip; C vitamini alımını artırman gerektiğini kodluyorsa, bu durum sadece o anlık ihtiyacını göstermez. Hayatın boyunca C vitamini diğer insanlara göre daha fazla miktarda alman gerektiğini gösterir. Bu durumda günlük önerilen C vitamini değerinin üzerinde beslenmen gerekir.

Turunçgiller, brokoli, Brüksel lahanası, domates, biber, dut, kivi gibi C vitamini içeren besinleri tüketmelisin. C vitamini üzerinde yapılan araştırmalar, bazı insanların ortalamanın üzerinde C vitamini aldıklarında dahi C vitamini seviyelerinin düşük kalmaya yatkın olduğunu gösteriyor. Miras aldığın genlerdeki farklılıkları keşfetmek, en doğru C vitamini miktarını almana yardımcı olacaktır.