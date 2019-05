Girişimci ruha sahip olan iki kadın, yüksek çevre bilinçleri ve sürdürülebilirliğe verdikleri önemle, bizi buğday çimi ile tanıştırmaya hazırlanıyor. Ancient Greens’i keşfetmeye ne dersin?

Sürdürülebilirlik ve iyi tarım kavramlarının son yıllarda önem kazandığı su götürmez bir gerçek. Deniz ve Sofia da çevreyi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını koruma, beslenme yoluyla insanların yaşam kalitelerini arttırmayı akıllarına koyarak Ancient Greens’e imza atmışlar. İkili, Antakya’daki çiftliklerinde yetiştirdikleri buğday çimi ile adeta şifa dağıtmayı hedefliyor.

Kendileriyle kariyerleri, buğday çimi, çim suyunun faydaları ve gelecek planları üzerine konuştuk.

WH okurları için kendinizden bahsedebilir misiniz? Kariyerlerinizin nasıl bir döneminde böyle bir girişim yapmaya karar verdiniz?

Aslında ikimizin de aldığı eğitimler, hayat görüşümüz ve kariyer yollarımız bayağı benzer; hatta birkaç noktada kesişmiş ama çok sonra tanıştık.

Sofia: Ben New York’ta The New School Tasarım Okulu ve Parsons’da Tasarım ve Yönetim lisans eğitimini tamamladım. Mezun olduktan kısa bir süre sonra, 2011’de Türkiye’ye taşındım. İstanbul’da kaldığım süre zarfında, Ayurveda ve mikro bitkiler üzerinden sağlık ve sıhhatin farklı boyutları ilgimi çekti ve bu alana yöneldim. eCornell’den, Doğal Bitkisel Beslenme sertifikasını aldıktan sonra, Ayurveda prensiplerini doğal bitkisel yiyeceklerin temelleriyle birleştirerek, bireysel ve kurumsal danışmanlık yapmaya başladım. Aynı zamanda, Türkiye’de ve Portekiz’de, hidroponik ve çevresel sürdürülebilir sistemler çerçevesinde mikro yeşillikler ve buğday çimini araştırmaya başladım.

Deniz: Ben Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünü bitirdim daha sonra Milano Domus Academy’de Tasarım Yönetimi master’ı yaptım. Doğal hayat, sürdürülebilir tarım ve sağlık konularına her zaman ilgim vardı; çalışma hayatına başlayacağım zamanda ilk tercihlerim bu yönde oldu. Hatta master’da bitirme projem atalık tohumların inovatif bir tasarımla evde yetiştirilmek üzerine bir ürün tasarımıydı.

Mezun olduktan bir sene sonra Puerto Rico’ya Ann Wigmore Sağlık Enstitüsü’ne gittim ve eğitimimi orada tamamladım. Oradan mezun olurken öğrendim, dünyada bu sertifikayı alan en genç benmişim. Giderken bilmiyordum, son gün öğrendim 🙂 Aklımda zaten yapmak istediklerim vardı ama eğitimi tamamladıktan sonra bir an önce uygulamaya karar verdim.

Ancient Greens’in hikayesinde en büyük motivasyonunuz nedir?

Aslında motivasyonumuz bizim slogamızda mevcut. “Stay rooted , sprout well!” “ Köklü kalıp, sağlam yeşerelim!”.

Köklü kalmak istiyoruz , üretimimiz dünyada buğday tarımına geçilen ilk bölge olan bereketli Hilal bölgesinde…Anadolu’daki potansiyelin , burada tarımın öneminin farkındayız. Bu yüzden üretimimiz burada… Sağlam yeşerelim diyoruz ve istiyoruz; çünkü sürdürülebilir, sağlığa dokunan, önemi gün geçtikçe anlaşılan bir iş modeli yaratıyoruz.

Buğday çimi ve çim suyunun bize sağladığı faydalar neler?

Buğday çimi dünyada içerisinde en yüksek oranda klorofil barındıran bitki. Klorofil ise güneş ışığı demek ve buda biz canlılar için hayat demek.

Buğday çim suyumuz yani Jubes doğal bir besin takviyesi aslında. Hücreleri besliyor. Zaten sağlık sorunlarının temel sebebi de hücreler değil mi? En küçük yapıtaşımız. Orada oluşan bir hasar ile başlıyor herşey.

Jubes, vücut tarafından hızlı bir şekilde emilir ve vücuda protein, vitaminler, mineraller, B Vitamin kompleksi, amino asitler, antioksidanlar, klorofil, enzimler ve bitkisel gıdalar depolar. Aynı zamanda karaciğeri arınmasına ve kan dolaşımına yardımcı olur.

Çim suyunu beslenme düzenimize nasıl ekleyebiliriz?

En etkili kullanım yöntemi sabahları aç karna tüketmek. Emilim en iyi aç karna oluyor. Ama gün içerisinde tüketilmesinin hiçbir zararı yok.

Jubes canlı bir sıvı , bu nedenle tüketirken çok bekletmeyeceğiniz ve ısıl işlem görmediği birçok farklı tarife eklenebilir. Bir arkadaşımız şalgam suyu ile karıştırdı geçenlerde… Yaratıcılıkta sınır yok 🙂

Smoothie ya da smoothie kaselerimizde enerjimizi yükseltmesi adına kullanabilir miyiz?

Tabii ki! Smoothie’ler harika bir seçenek çünkü smoothie’yi de bekletmeden içiyoruz ve genellikle açıkınca bir alternatif oluyor. Bu nedenle smoothie bizim de çok tercih ettiğimiz seçenekler arasında.

Enerji ise Jubes’un uzmanlık alanı diyelim. 🙂 Sporcu beslenmelerinde de yaygın olarak kullanılıyor.

Buğday çiminin üretiminden bahsedebilir misiniz?

Üretim aşamaları basit gibi dursa da; aldığınız ürünün içeriği tohumun cinsi ve kalitesinden, yetiştirğiniz toprak, küflenme riski, hava koşulları, sulama miktarı gibi birçok farklı faktöre bağlı. Biz bu faktörlerin etkileme riskinin minimum indirdik çünkü kendi seramızda, kontrollü bir çevrede yetiştiriyoruz.

Buğday çimi suyu egzersizlerden aldığımız verimi artırabilir mi?

Tabii ki, jubeslar enerji verici özellikte, zaten tükettikten sonra da bunun etkisini hissedebilyorsunuz. Gün içerisinde çok kahve tüketen bireylerin geç saatte jubes tüketmeleri uyku kalitesi açısından önerilmiyor mesela. Spor öncesi veya sonrası enerji , vitamin ve mineral açısından jubes son derece doğal ve etkili bir takviye.

Buz küpleriniz Jubes’u kimler, nasıl kullanabilir?

Herhangi bir yaş kısıtlaması yok, içeriği %100 buğday çimi suyu. Çocuklar , gençler ve yetişkinler, herkes ihtiyacına gore farklı miktarlarda kullanabilir.

Buğday çiminden hangi ürünleri üretmeyi planlıyorsunuz?

Halihazırda yaptığımız buğday çimi posasından sabunlarımız var.

Özel bir sirke, sos, sorbe gibi üzerinde çalıştığımız ve önümüzdeki sezona hazır olacak birkaç ürünümüz daha var. 🙂

“Sağlıklı olmak” sizin için ne anlam ifade ediyor?

Sağlık bizim için bütünsel denge demek. Hayatta en önemli şeyin bütünsel denge olduğuna inanıyoruz. Beslenme, spor, fiziksel aktive… Sağlıklı olmak için sadece beden değil akıl ve ruh sağlığının da bu işin bir parçası olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden hayatın her alanında dengede kalmaya özen gösteriyoruz. 🙂

Jubes ile yapabileceğin pratik tarifler

Sıcaklar başlamışken seninle bir Jubes-cream ve lezzetli bir smoothie tarifi paylaşmak istedik. 🙂

Jubes-cream:

1,5 dilimlenmiş olgun muz

50 ml badem sütü veya herhangi istediğiniz bir süt

3 jubes

1 tutam nane

Hepsini blender’dan geçir ve jubes-cream hazır! Üstelik erimeden yiyeceğin için jubes’un faydaları da kaybolmuyor .

Smoothie

1 poşet yeşil çay

350 ml sıcak su

4 büyük yaprak kale

1 donmuş mu

1 bardak yabanmersini veya çilek

¼ bardak yulaf ezmesi (glutensiz)

Bir avuç badem (yaklaşık olarak 2 yemek kaşığı)

1 bardak buz

1 adet jubes

2 adet çekirdeği çıkarılmış hurma

Bu malzemeleri pürüzsüz bir hale gelinceye kadar blender’dan geçir.