Birçok malzemenin bir araya gelerek oluşturduğu, öğünlük Buddha kâselerini seviyoruz. Delish adlı yemek kitabından aldığımız aşağıdaki tarifle kendine; protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağların mükemmel kombinasyonu olan bir öğün hazırlayabilirsin. Her lokmada tadını çıkar!

Fırını önceden 220 derecede ısıt. 700 gr esmer pirinci fırın ısınırken pişir. 1 büyük boy tatlı patates ve kırmızı soğanı soy ve doğra. Fırın tepsisine fırın kâğıdını yerleştir; patates ve soğanları ekle. Üzerine 1 çorba kaşığı zeytinyağı, birer tutam karabiber ve tuz gezdir. Yumuşayıncaya kadar, 20-25 dakika pişir. 450 gr tavuk göğsünü tuz, karabiber, yarımşar tatlı kaşığı sarımsak tozu ve toz zencefille harmanla. Kızartma tavasına 1 çorba kaşığı zeytinyağı ekle ve tavuğun her iki tarafını altın sarısı rengini alana kadar 8’er dakika kızart. Eti dinlenmeye bırak ve ardından dilimle. Küçük bir kâsenin içine bir diş doğranmış sarımsak, 1 çorba kaşığı tuzu azaltılmış soya sosu, 2 çorba kaşığı fıstık ezmesi, 1 çorba kaşığı bal ve 2 çorba kaşığı misket limonu suyunu karıştırarak sos hazırla. Ardından sosa 1’er çorba kaşığı zeytinyağı ve susam yağı ekle ve karıştır. Pişirdiğin esmer pirinçleri dört kâseye ayır. Tavuk, soğan ve patatesleri de kâselere ekle. 1 adet dilimlenmiş avokado ve 450 gr ıspanağı da paylaştırarak kâselere yerleştir. Kâselerin üzerine kişniş ve susam serpiştir ve hazırladığın sosu dök. 4 kişilik kâselerin, sana ve misafirlerine sağlıklı bir öğün sunmaya hazır. Afiyet olsun!

Kaynak: Joanna Saltz ve Delish.com editörleri; tarif Houghton Mifflin Harcourt yayınevinin izni ile yer almıştır.