Sadece kilo vererek ya da egzersiz yaparak vücuttaki bölgesel yağlardan kurtulmak her zaman mümkün olmayabiliyor. Kişi hedeflediği kiloya ulaşsa bile bölgesel olarak kol, gıdı ya da basen bölgesinde yağlanma problemi genellikle devam ediyor.

Ancak son yıllarda gelişen modern teknolojilerle bu rahatsız edici görünümler artık ameliyatsız ve konforlu bir şekilde düzeltilebiliyor.

Uz. Dr. Ayça Alan Atalay, inatçı bölgesel yağlardan kurtulmanın yolları hakkında bilgi verdi.

Bölgesel zayıflama uygulamalarında yağ hücreleri eritilerek ya da küçültülerek o bölgeden uzaklaştırılmaktadır. Lazerle uygulanan ağrısız işlemler ve bu işlemlere kombine edilebilen birçok yardımcı metod bu soruna çözüm bulabilmektedir. Bütün bu uygulamalar incelme sonrası oluşabilecek gevşeme ve sarkmaları da toparlayarak daha sıkı ve sağlıklı bir görünüm sağlamaktadır.

Lipoliz yöntemi sonrası sarkma olmuyor

Bölgesel incelmede lipoliz uygulamaları; basen, göbek, bel, kol ve gıdı bölgelerinde yağlanma sorunu olanlarda ameliyatsız ve hızlı bir şekilde sonuç alınmasını sağlamaktadır. Uygulama yağ dokusu içine çok ince iğnelerle, yağ hücrelerinin yıkımını sağlayan özel safta asitleri, L- Carnithine içeren lipoliz karışımları enjekte edilmesiyle yapılmaktadır. İşlem çok ince iğneler yardımıyla mezoterapi tabancasıyla gerçekleştirildiği için belirgin bir ağrı ve acı hissedilmemektedir. Enjeksiyon lipoliz yöntemiyle yağları, o bölgede bir gevşeklik ve sarkma yaratmadan yok edebilmektedir. Tedavi bölgesel yağ dokusunun hacmine göre değişiklik gösterebilir. Lipoliz uygulaması haftada 1 olacak şekilde 6-10 seans arası uygulanabilmektedir. Uygulama sonrası kişi konforlu bir şekilde hayatına devam edebilmektedir. Egzersiz yapmak ve dengeli beslenmek lipoliz uygulamasının etkinliğini artırmaktadır.

Mezoterapi selülitleri gideriyor

Bacak, basen bölgesinde selülit problemi olan kişilerde selülit mezoterapisi ile başarılı sonuçlar elde edebilmektedir. Cildin yaklaşık 4-6 mm altına enjekte edilen L- Carnithine, organik silikon, kafein, artichoke extract gibi maddelerle selülite bağlı oluşan portakal kabuğu görünümü giderilebilmektedir. Bu süre boyunca yapılacak düşük kalorili diyetlerle vücudun bu yağ hücrelerini kullanması sağlanmalıdır. 1 haftalık aralarla 4-10 seans tedavi yeterli olabilmektedir. Selülitin tekrarını önlemek için belirli aralıklarla idame seanslar önerilmektedir.

İnatçı yağlardan I-lipo ile kurtulabilirsin

Vücuttaki bölgesel yağ birikimlerini etkili bir biçimde yok eden lokal incelme yöntemlerinden biri de I –Lipo X cell uygulamasıdır. Bir kilo verdirme yöntemi olmayan uygulama göbek, basen, kol ve bel bölgesindeki yağlardan ağrısız ve konforlu bir şekilde kurtulma olanağı vermektedir. Üç adımdan oluşan tedavi protokolünde diod lazer ışınları, infrared, vakum ve radyofrekans enerjilerinin kombinasyonundan yararlanılmaktadır. Diod ışınlarıyla bölgesel yağların azaltılması sağlanırken, vakum teknolojisiyle lenf drenaj uyarılarak parçalanan yağın atılması kolaylaştırılıp, selülit görünümünde hafifleme sağlanmakta, radyofrekans dalgalarının uyardığı kollajen ve elastin yapımı sayesinde bölgenin sıkılaşması amaçlanmaktadır. Bu işlem öğle molasında bile yaptırılabilecek pratiklikte olmasıyla ön plana çıkmaktadır.

Sonuç ilk seansta fark ediliyor

Uygulamaya yağ ölçümüyle başlanır. İkinci aşamada lazer uygulaması yapılarak o bölgedeki yağların parçalanması ve küçülmesi sağlamaktadır. Daha sonra vakum masajı kan dolaşımı hızlandırılarak parçalanmış yağ hücrelerinin dışarı atılmasına yardımcı olmaktadır. Son aşamada radyofrekans uygulamasıyla cildin gevşemesi önlenerek sıkı ve selülitsiz bir görünüme kavuşmasını sağlanmaktadır. I- Lipo uygulaması, sağlıklı ve hızlı sonuçların alındığı bir sistemdir. Tek bir seansta bölgenin problemine bağlı olarak 3-6 cm’lik gözle görülür bir incelme sağlanabilmektedir. I- Lipo, enjeksiyon lipoliz veya selülit mezoterapisiyle kombine edilerek etkinlik daha da artırılabilmektedir.

I-lipo “İyi Yaşam Konseptini” destekliyor

I- Lipo uygulamasıyla birlikte düzenli bir egzersiz programı, taze sebze, meyve ve besin çeşitliliğinin sağlandığı bir diyet programı yapılması, günde yaklaşık 2 lt su tüketilmesi tedavi etkinliğini belirgin ölçüde artırabilmektedir. I- Lipo X cell bu yönüyle sağlıklı yaşamayı da desteklediği için bir ‘wellbeing’ yani iyi yaşam konsepti içinde yer almaktadır.