Yaz aylarında açık havanın tadını çıkarsak da, zaman zaman böcek ısırıklarından kaçamıyoruz. Peki bu ısırıklar hangi durumda tehlikeli? Enfeksiyondan korunmak için yapmamız gerekenler neler? İşte bu sorular senin için cevap buluyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Seher Arı tedavileri ve korunma yöntemlerini belirtiyor.

Isırıklar hangi sağlık sorunlarına neden olabiliyor?

Sivrisinekler, karıncalar, tahtakuruları, kene ve pire gibi birçok böcek ve sinek çeşidi için bizler onlara sunulmuş güzel bir besin kaynağıyız. Aslında böceklerin çoğunluğu insanları kendilerini savunma amacıyla sokar. Ama bazı böcek türleri ise beslenme amacıyla insanları ısırıyor. Çoğu zaman ısırdığında ağrı olmaz ve ısırdığını bile fark etmeyiz. Genellikle ciltte küçük döküntülere yol açan bu durum böceğin türüne göre çok daha ciddi sağlık problemlerine neden olabiliyor. Isıran ve iğnesini batıran böcekler birbirinden farklıdır. Özellikle arı, yaban arısı, karıncalar iğneler ile beraber tükürüklerini de enjekte ettikleri için alerjik reaksiyonlara neden olabiliyorlar. Bazen bu durum ciddi ağrı, o bölgenin şişmesi, hatta anafilaksi dediğimiz ciddi reaksiyonlara neden olabiliyor. Kurdeşen, bulantı, kusma, tansiyonun düşmesi, solunum sıkıntısı, çok nadiren de ölüm görülebiliyor. En sık görülen bulgular kaşınma, kızarıklık, ağrı-acı ve kırmızı kabarıklıklardır.

Enfeksiyona karşı bunları yap

Derinin reaksiyonuna göre neyin ısırdığını anlamak pek mümkün değil. Zaten tedavi de genel olarak hepsinde (kene vb hariç) aynıdır. Öncelikle enfeksiyonu önlemek için ısırılan bölgeyi sabunlu su ile yıkayıp, alerjenlerin kana salgılanmasını engellemek amacıyla buz uygulaması yap. Yarayı kaşımak, çizmek veya sıkmak enfeksiyon riskini artırıyor. Bu yüzden kaşımamaya özen göster. Şiddetli kaşıntı, ağrı, acı varsa kaşıntı giderici hafif anestezik özelliği olan kremler kullanabilirsin. Isırık yerini mümkün olduğunca yukarıda tutarak kan akışını yavaşlatmak reaksiyonu hafifletecektir. Çoğu böcek sokması tek başına riskli değilken, bazı enfeksiyonları bulaştırması açısından tehlikelidir. Özellikle kene ısırıklarında fark edildiği anda bir sağlık kuruluşuna gitmek ve kendi başına müdahale etmemek, keneyi çıkarmamaya çalışmak uygundur.

Ne zaman doktora gitmeli?

Her böcek sokması doktora gitmeyi gerektirmez. Ancak özellikle alerjik bünyeli kişilerde hırıltı ya da nefes almada zorluk, bulantı, kusma veya ishal, hızlı veya düzensiz kalp atışı, baş dönmesi, yutma güçlüğü, huzursuzluk varsa vakit kaybetmeden doktora başvurmak gerekiyor. Böcek ısırıklarını en aza indirmek için özellikle yeşillik ve ormanlık alanlarda parlak renkli giysiler giymemek, parfüm, krem veya makyaj yapmamak, gerekirse sinek koruyucu doğal spreyler sıkmak doğru olur. Bu canlıları bizim üzerimizdeki renkler, kokular, vücut salgılarımız ve terimiz uyarıyor ve çekiyor.