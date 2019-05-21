Akıllı telefonlarımız bazen gereğinden fazla akıllı olabiliyor. Uygulamalar ve bildirimlerin üzerinde oluşturduğu baskıyı azaltmak için konunun uzmanlarına, neler yaptıklarını sorduk.

“Tüm bildirimleri kapatmak her zaman mümkün olmadığından, daha şiddetli ve keskin ses tonlarının aksine, iPhone’un “Bamboo” melodisi gibi rahatlatıcı ve yumuşak bir zil sesi seçiyorum.”

Bilinçli farkındalık uyguşaması Stop, Breathe & Think’in Kurucu Jamie Price

“Rutin olarak kontrol etmem ve bilgi almam gereken uygulamaları, önem sırasına göre klasörler içinde gruplandırıyorum. Böylelikle eğlence klasörü içinde yer alan Facebook’a elim gittiğinde, “Şu an bu gerçekten buna bakmam gerekiyor mu?” diye sorup, durabiliyorum.”

Organic Bath co.’nun Kurucu Ortağı Gianne Doherty

“Bana keşif dolu günlerimi hatırlatması için telefonumun arka planına seyahatteyken çektiğim bir fotoğraf koyuyorum. Bu bana biraz neşe ve sakinlik sağlayan küçük bir detay. Mavi ve şeftali tonları gibi sakinleştirici renklerin ağırlıklı olduğu fotoğrafları seçiyorum.”

Nörobilim Uzmanı Ve WH Danışma Kurulu Üyesi Claudia Aguirre