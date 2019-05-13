Geride bıraktığımız kış aylarında elektronik müzik dünyasının birbirinden değerli isimleriyle müzik severleri dans pistlerinde buluşturan Big Burn Nights serisi sezonun son etkinliğinde 17 Mayıs Cuma gecesi Patrice Baumel’i Şehrin en iyi ses sitemine sahip olan kulübü RX İstanbul’da ağırlayacak.

Merakla beklenen ve bu sene 3.sü gerçekleşecek olan Türkiye’nin en büyük elektronik müzik festivali Big Burn İstanbul öncesi dans pistleri tekrar ateşlenecek.

Kompakt ailesinin yetenekli prodüktörlerinden Patrice Baumel, 17 Mayıs’ta Big Burn Nights sunumuyla RX kabinin başına geçiyor. 1996 yılında Doğu Almanya’dan Amsterdam’a yerleşmesiyle Dj’lik ve prodüktörlüğe soyunan Patrice Baumel, Amsterdam’ın efsanevi kulüplerinden Trouw’un ve Avrupa’nın önde gelen mekanlarında gerçekleştirdiği Black Magic ve HiFi geceleriyle biliniyor, “yetişkinler için tekno müzik’’ olarak tanımladığı tarzına devam ediyor. Get Physical ve K7 gibi elektronik müzik dünyasının önemli plak şirketleriyle de çalışan Baumel, 2014’te Kompakt bünyesinde çalışmalarına devam ediyor. 1996 yılından bu yana adını sıkça duyuran Patrice Baumel, Big Burn Nights sunumuyla RX İstanbul’u ve dans severleri ateşlemeye geliyor. Yılın son Big Burn Nights etkinliği için yerlerinizi ayırtmayı unutmayın!

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