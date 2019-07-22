Elektronik müziğin tek kamplı ve en büyük festivali Big Burn İstanbul bu yıl üçüncü kez 26-27-28 Temmuz tarihlerinde Şile Woodyville’de elektronik müzik severler için kapılarını açıyor. 4 sahnede 100’e yakın global ve lokal Dj ve prodüktör 3 gün boyunca performans gösteriyor.

Şimdiden tükenen bungalov evler ve sınırlı sayıda kalan kamplı bilet kategorisi ile Big Burn İstanbul bu yaza da damgasını vuracak gibi görünüyor. İşte Big Burn İstanbul’a katılman için 10 madde.

Şehir festivalinde doğa etkisi : Big Burn İstanbul; Şile Woodyville’de kuruluyor. Şehre yaklaşık 1 saat mesafede olması ile hem ulaşımı kolaylaştırıyor hem de deniz kenarında bulunan harika ormanda doğa ve sahil deneyimini aynı anda yaşatıyor.

: Big Burn İstanbul; Şile Woodyville’de kuruluyor. Şehre yaklaşık 1 saat mesafede olması ile hem ulaşımı kolaylaştırıyor hem de deniz kenarında bulunan harika ormanda doğa ve sahil deneyimini aynı anda yaşatıyor. Katılımcılar kamp yapabiliyor: 3 gün boyunca isteyenler servisler ile günlük gidip gelebiliyor. Servis saatleri bigburnistanbul.com adresinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

3 gün boyunca isteyenler servisler ile günlük gidip gelebiliyor. Servis saatleri bigburnistanbul.com adresinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor. Woodyville’in Eşsiz Kumsalı: İstanbul’da sabit şezlongları ve ipek gibi kumu ile Woddyville gün içinde sıcaktan bunaldığında denize girip serinleme şansı muhteşem bir avantaj sunuyor.

İstanbul’da sabit şezlongları ve ipek gibi kumu ile Woddyville gün içinde sıcaktan bunaldığında denize girip serinleme şansı muhteşem bir avantaj sunuyor. 4 sahne ve 100e yakın DJ ile müzik ve seçebilme şansı: İki kumsal sahnesi, ana sahne ve Burn sahnesi ile 4 sahnede 3 gün boyunca sürecek müzik ile en büyük derdiniz hangi sahnede kimi seçeceğine karar vermek olacak.

İki kumsal sahnesi, ana sahne ve Burn sahnesi ile 4 sahnede 3 gün boyunca sürecek müzik ile en büyük derdiniz hangi sahnede kimi seçeceğine karar vermek olacak. Yeni Soundlar Keşfetme Şansı: 4 Sahnede 100e yakın DJ ile yerli ve yabancı seçenekler arasında daha önce hiç dinlemediğiniz ve yeni favoriniz olacak isimler kesinlikle olacaktır. Çok sevdiğiniz isimleri tabii ki takip edin ama hiç duymadığın isimlere de bir şans verin belki gelecek yıl en sevdiğin DJ o olacak.



