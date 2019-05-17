Geçen yaz İstanbul’da ikincisi düzenlenen Big Burn İstanbul aradan aylar geçmesine rağmen unutulmuyor!

Burn Enerji İçeceği’nin organize ettiği, müzikseverlerin hala konuştuğu 3 günlük inanılmaz festivalde uluslararası ve lokal olmak üzere 100 DJ ve prodüktör, 5 sahnede yazın ateşini yükseltti. Big Burn İstanbul, bu yaz da muhteşem bir ‘line up’ ile 26-27-28 Temmuz’da mavi ve yeşilin kucaklaştığı eşsiz doğa, geniş kamp alanı ve bungalov evlere sahip Şile Woodyville Treehouses’da elektronik müzikseverlerle buluşacak.

Festivalin ilk açıklanan isimleri, global elektronik müzik sahnesinin yıldızları; Clapton, Damian Lazarus, David Mayer, Dubfire, Guy Gerber, Joachim Pastor (live), N’TO (live), Nastia, Recondite, Stephan Bodzin, Woralks oldu. Bu isimlerin ve festivalin sosyal medya sayfaları şimdiden katılımcıların heyecanlarını bildiren yorumları ile doldu. İlerleyen günlerde elektronik müziğin dev isimlerinin de listeye eklenmesi bekleniyor. Festival için bu yıl yurt dışından yoğun bir katılım bekleniyor. Açıklanacak isimler ve festival ile ilgili tüm gelişmeler için Burn Enerji İçeceği’nin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın!

4 Açma Halkası Kodu ile 60 TL İndirim Fırsatı

Big Burn İstanbul biletlerini indirimli almak için ise Burn Enerji İçeceği kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. BURN kutularında yer alan açma halkalarındaki şifreleri http://www.bigburn.istanbul/indirimli-bilet/ adresinden indirim koduna çevirenler 4 açma halkası ile 60 TL indirim kazanacak. Aynı zamanda https://www.coca-coladukkani.com adresinden yapacağınız online ‘4pack’ alışverişlerinizde festival için geçerli 60 TL’lik indirim kodları e-mail adresinize, BURN’ler ise ev adresinize teslim edilecek.

Big Burn İstanbul ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak, avantajlı biletlerden yararlanmak ve daha fazlası için Burn Enerji İçeceği’nin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.