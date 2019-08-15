Bel ve göbek çevresinde bulunan yağlar erimesi zor olan yağlardır. Uzun süreli egzersizin yanı sıra dikkat edilmesi gereken birkaç kuralla bu bölgelerdeki yağlardan kurtulmak mümkün. İşte bel çevresinde yağ birikimini azaltmaya yardımcı olacak üç ipucu…

Aktif olmak için zaman yarat

Her ne kadar gevşek bir karından kurtulman mümkün olmasa da, genel anlamda egzersizin faydalarını göz ardı etmemelisin. Her gün fiziksel aktiviteye zaman ayırırsan, kısa zamanda vücudunuzda genel bir sıkılaşma olduğunu fark edeceksin. Zira aktif bir yaşam sürdürmek ve fiziksel olarak formda olmak, günlük yaşamda maruz kaldığın stresi de azaltmanın mükemmel bir yoludur.

Nefes egzersizleri yap

Burnundan nefes alıp karnını şişirdikten sonra ağızdan vermek suretiyle bilinçli nefes alıp vermek için egzersizler yap. Çalışmaya ara verip, 5-10 defa bilinçli nefes aldığında zihnin rahatlar ve yenilendiğini hissedersin. Stresin seni esir alıp gün sonunda bitkin düşmenize yol açmasına izin verme. Bu nefes tekniğini aklına geldikçe uygula. Vücudunla ve nasıl görünmesini istediğinle ilgili düşünmeye zaman ayır. Bu bilinçli teknik, kurabiye yemekten vazgeçip spor salonuna gitmeye karar vermen için sana yardımcı olabilir.

Omuzlarınızı arkaya at ve karnını içeri çek

Kahve molası yerine esneme molası vermeye ne dersin? Ofis koltuğunda veya telefonla konuşurken basit esneme egzersizleri yapabilirsin. Otururken veya ayakta dururken 30 saniye süreyle karnını içeri çekmek, mide kaslarının güçlenmesini sağlar. Bir dakikan varsa, bu süreyi dik durup omuzlarını arkaya atarak dik yürümek için harca. Duruşunu düzeltmek daha çevik ve formda hissetmene de yardımcı olur.