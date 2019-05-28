Ramazan Bayramı’nda 1 ay boyunca süren oruç döneminin ardından rutin beslenme düzenine geçiliyor ve porsiyonlarda biraz aşırıya kaçılabiliyor. Oysa Ramazan ayı sonrasının, sağlıklı beslenmek ve kiloları kontrol altında tutmak için çok önemli bir dönem olarak görülmesi gerekiyor.

Dyt. Ceyda Nur Çakın, Ramazan Bayramı’nda beslenme düzeninde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Ramazan Bayramı’nda dengeli beslenmek için bu 6 kurala dikkat!

Güne sağlıklı bir tabakla başlamak iştah kontrolünü kolaylaştırmaktadır. Poğaça, börek gibi hamur işleri alternatiflerini gün içerisine tüketilmesi muhtemel olan ikramlıklara saklamak; esmer ekmek; çiğ badem, ceviz gibi sağlıklı yağ asitlerini içeren yağlı tohumlar; yumurta, az yağlı bir peynir ve bol miktarda yeşillik içeren bir kahvaltı ile dengeyi sağlamak uygun olacaktır.

Misafirliğe mümkün olduğunca tok gidilmelidir. Ziyaretlere gitmeden önce bir ana öğün; saat veya açlık durumu uygun değil ise meyve, süt, yoğurt, kavrulmamış kuru yemişler gibi seçeneklerden oluşan bir ara öğün tüketmeye özen gösterilmelidir. Ana öğünlerde et tüketilecekse, ızgara veya haşlama gibi sağlıklı pişirme yöntemleri ile pişmiş ve görünür yağları uzaklaştırılmış olmasına özen gösterilmelidir. Her öğünde çiğ sebzelere yer vermeye dikkat edilmelidir. Tabaktakileri paylaşmak ve porsiyonu mümkün olduğunca tadımlık boyutunda tutmak, mümkünse tek bir çeşit tercih etmek yararlı olacaktır.

Akşam yemeklerinde ağırlıklı olarak sebze yemekleri veya mercimek, nohut gibi kuru baklagillere yönelmek, hem daha hafif bir öğün hem de yeterli lif alımı için uygun olacaktır. Yeterli lif alımı mide boşalmasını yavaşlatarak ve kan şekerinin daha kontrollü yükselmesini sağlayarak iştah kontrolüne yardımcı olmaktadır.

Bayramlarda çay, kahve tüketiminin artması ve sıcak havaların gelmesi ile artan sıvı kaybını telafi etmek zor olabilmektedir. Özellikle su tüketimi ihmal ediliyorsa yanınızda daima bir su şişesi taşımanız faydalı olacaktır. Suyu meyve dilimleri, limon, çubuk tarçın, taze nane gibi aromatik bileşenlerle lezzetlendirmek içimi kolaylaştıracaktır.