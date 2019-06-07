Yapılan yeni bir araştırmaya göre ilişkinin biteceği korkusu, partnere duyulan sevgiyi azaltarak ilişkinin bitmesinde rol oynayabiliyor.

Araştırmaya katılan çiftler öncelikle kendileri ve ilişki dinamikleri hakkında genel bilgiler verdiler. Sonra gruplara ayrılan çiftlere farklı manipülasyon teknikleri uygulandı ve ilişkileri hakkında istatistiksel bilgiler verildi. İlişkilerinin devam etme ihtimali hakkında hiç bilgi almayan çiftlerin duygularında bir değişiklik olmadı; ilişkilerinin yüksek ihtimalle biteceğini duyan çiftlerin birbirlerine olan duyguları azaldı; ilişkilerinin bitme ihtimalinin çok düşük olduğunu duyan çiftlerin ise sevgisinde herhangi bir azalma gözlemlenmedi.

Kaynak: Vita-Salute San Raffaele Üniversitesi (İtalya)