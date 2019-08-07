20 dk içinde hazırlayabileceğin avokadolu makarna, kremsi dokusuyla sofrana çok yakışacak.

Bu tarifte avokado, kremsi, hafif bir doku oluştururken; sarımsak ve fesleğen, pestoya benzer bir lezzet katıyor. Bu makarnayı dilersen akşam yemeklerinde, dilersen de özel sofralarında tercih edebilirsin.

Malzemeler

1/2 paket Spaghetti

2 adet Avokado

8 – 10 yaprak Fesleğen

1 kase Çeri Domates

4 diş Sarımsak

1 adet misket Limonu

3 yemek kaşığı Konserve Mısır

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Püf Noktaları

Makarnayı süzdükten sonra, sosun biraz daha sulu olması için tencerenin içinde bir miktar su bırakırsan, İtalyanların hazırladığı gibi sulu bir makarna görüntüsü elde edebilirsin.

Yapılışı

İlk adımda kaynayan suya tuz ilave edip makarnaları pişir.

Rondonun içerisine avokadoların içini, sarımsak, tuz, zeytinyağı, fesleğen ve misket limonunun suyunu ekleyin ve hepsini rondodan geçir.

Haşlanan makarnayı içerisinde yarım çay bardağı su kalacak şekilde süz.

Hazırlamış olduğun sosu ekle ve kısık ateşte birkaç dakika kadar daha pişir ve altını kapat.

Ardından bir servis tabağına alıp üzerine konserve mısırı ve çeri domatesi ekleyerek servis et. Afiyet olsun.

Kaynak: İdil Yazar

Fotoğraf: Damn Delicious