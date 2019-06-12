Aşkın ilk günlerinde sanki tanıdığın beynin gider ve yerine bir başkası gelir. İşte bilimin beyindeki değişikliği kanıtlayan belgeleri…

SIRILSIKLAM ÂŞIKSIN

Tinder’ı telefonundan sildin, sana ilgi gösteren erkeklerin davetlerini yok sayıyorsun ve ilişkisi olmayan arkadaşlarının olduğu WhatsApp grubunda garip bir şekilde çok sessizsin. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nden Doç. Dr. Jacqueline Olds “Âşık olduğunda, beyindeki ödül merkezi aktive olur” diyor. Beynin ödül ve mutluluktan sorumlu iki bölümü (kaudat çekirdeği ve ventral tegmental alan) dopamin ile dolar. Bu kimyasal cevap, delicesine âşık olmayı tetikler ve partnerinden ilgi beklemene neden olur.

PANİK OLMAYA BAŞLIYORSUN

Mavi tikler, mesajını gördüğünü söylüyor. Öyleyse neden cevap vermiyor? Aşkı bulmak bizim için evrimsel açıdan da önemlidir. Dolayısıyla doğal olarak, stres hormonu olan kortizol oranında yükseliş olur. Olds “Reddedilme ihtimalinden dolayı endişelenilirsin ve el terlemesi ya da kalp atış hızının artması gibi fiziksel belirtiler yaşayabilirsin” diyor.

PEMBE GÖZLÜKLE BAKIYORSUN

Öyle bir durumdasın ki onun lokmalarını çiğnemesi bile sana büyüleyici geliyor. Tabii, bu mümkün de olabilir. Ancak ‘aşkın gözü kör’ diye boşuna demiyorlar. “Âşık olduğunda, önemli kararlar veren ve korku uyandıran nöral devreler genellikle kapanır” diyor Olds. Kısacası, aşk ve tehlike yan yanadır.

GÜVENDE VE RAHAT HİSSEDİYORSUN

“Bir ilişki, haftaları, ayları hatta yılları devirdiğinde; kortizol seviyesi normale döner. Bu da pozitif kimyasalların devreye girmesini sağlar. “Aşkın ömrü uzadığında, oksitosin ve serotonin daha hakim duruma gelir” diyor Olds. Bu da kendini daha güvende ve rahat hissetmene neden olur.

UZUN BİR YOL KAT ETTİNİZ

Buraya kadar her şey iyi bir senaryo ile ilerledi… Ancak dopamin seviyesi düşerken, beynin mutluluk hormonu sağlayan bölgesini aktif tutmak önemli. “Birbirinize ne kadar çok dokunursanız, ikiniz de bir o kadar oksitosin salgılarsınız” diyor Olds. Aşk hormonu olarak bilinen oksitosin; memnuniyet, sakinlik, güvenlik ve bağlanma duygularını güçlendirir. Ve haydi biraz dürüst olalım; tensel iletişim önemlidir. Bundan sonrasını biliyorsun. Soyunmak için bizden izin istemene gerek yok.