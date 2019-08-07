Yapılan yeni bir araştırmaya göre, sağlığını daha iyi değerlendirebilmek için arkadaş çevrenin yapısına ve sağlamlığına bakmanda fayda var.

Notre Dame Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya dahil olan katılımcılara takılan akıllı bileklikle adım, uyku, nabız gibi sağlık davranış verileri ölçüldü ve stres, mutluluk ve pozitiflik hislerine dair özdeğerlendirme yapmaları istendi. Verileri bilgisayar ortamında analiz eden ekip bireyin içinde bulunduğu sosyal ağın karakteristik özelliklerini de hesaba katarak sosyal ağ yapılarıyla nabız, adım ve aktivite düzeyi arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Sosyal ağ yapısı, sadece akıllı bilekliklerle elde edilen veriyle karşılaştırıldığında, kişinin sağlık ve zindeliğinde kayda değer bir gelişim sağlamasında oldukça etkili.

Kaynak: Notre Dame Üniversitesi (ABD)