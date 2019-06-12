Baban için şık bir hediye almayı düşünüyorsan Apple Watch’u aklında mutlaka bulundur. Apple Watch Series 4 ile ona daha aktif ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı hediye edebilirsin.

Gün boyu aktif olmak, sağlıklı yaşamanın vazgeçilmez bir parçası. Gün içindeki hareket etme biçimlerinizi anlaman, sağlıklı yaşam için oldukça önemli bir rol oynuyor. Apple Watch günlük hareketlerinizi üç basit ölçüm ile gösteriyor: Duruş, Egzersiz ve Hareket. Ve bu üç ölçüm, gün boyu ilerleme durumunuzu izleyen Aktivite halkalarını oluşturuyor. Halkaları her gün tamamlamak, daha sağlıklı bir gün geçirmek o kadar basit ve eğlenceli hale geliyor ki, babanız bunu hep yapmak isteyecek. İşte Apple Watch’taki Aktivite uygulamasının ardında bu fikir yatıyor.

Hareket

Apple Watch, merdiven çıkmaktan çocuklarla oynamaya, toplantıdan toplantıya koşturmaya veya spor yapmaya kadar her türlü hareket sırasında yakılan aktif kalori miktarını takip ediyor. Gün boyu aktif olmak, sağlıklı yaşamanın vazgeçilmez bir parçası.

Egzersiz

Günde 30 dakika tempolu aktivite yapmak ise kardiyovasküler hastalıklar, inme, diyabet ve kilo alma riskini en aza indiriyor. Aynı zamanda uykuyu ve ruh halini iyileştiriyor, stresi azaltıyor.

Duruş

Çok fazla oturmak, sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu nedenle Apple Watch, Duruş hedefine ulaşmak için kaydettiğiniz ilerlemeyi takip ediyor ve gün boyunca seni ayağa kalkmaya teşvik ediyor. Daha az oturmak kan basıncının düşmesine, enerjinin yükselmesine ve kardiyovasküler hastalık riskinin azalmasına yardımcı olabiliyor.

Eğer baban bir süredir işe dalmış ve masasında oturuyorsa Apple Watch ayağa kalkması için bileğine hafifçe dokunuyor ve ona ayağa kalkması gerektiğini hatırlatıyor. Uzun süre oturmak, tip 2 diyabete yakalanma riskini artırabiliyor. Daha aktif olmak, glikoz seviyelerinin ve diğer risk faktörlerinin kontrol edilmesine yardımcı olabiliyor.

Daha sağlıklı bir yaşam için babana meydan oku ve onu yarışa davet et.

Babanızı hareket etmeye teşvik etmek ve biraz da eğlenmek için yedi günlük bir yarışmada babanı kıran kırana bir mücadeleye davet et, tamamladığın Aktivite halkalarının oranına göre puan kazan. Bunu yaparken babanıza yenilmeyi unutma )