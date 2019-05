Annelerimizin hayatımızda en değerli varlık oldukları yadsınamaz bir gerçek. Anneler Günü’ne de yalnızca iki gün kaldı! Onu en mutlu edecek hediyeyi seçmek için, bırak sana yıldızlar rehberlik etsin…

Koç

Atak, istekli ve hareketli insanlar olan Koç burcu kadınları için çiçek ya da şekerlemelerden oluşan bir hediye planından vazgeçmelisin. Hediye seçiminde, günlük hayattan ziyade sıradışı aktiviteleri için bir şeyler planlamalısın. Örneğin yürüyüş ayakkabıları güzel bir seçim olabilir. Anneni tamamen şaşırtıp yüzünü güldürmek istiyorsan, dışarıda beraber eğlenceli vakit geçirmek için güzel bir plan yap ve gün boyu annenle beraber doyasıya eğlen.

Boğa

Boğa kadınları pahalı ve lüks hediyelere bayılır. Anneler gününde lüks bir restoranda beraber yemek yiyebilirsin. Ya da ona masaj/bakım paketleri hediye etmen de olası. Eğer yeterli vakit ayıramayacağını düşünüyorsan, gösterişli ve harika kokan bir demet çiçek de işini görebilir.

İkizler

İkizler burcu kadınları, etraflarında olan biten her şeyden haberdar olmak isterler. Eğer annenin akıllı telefonu yoksa, ona tüm dünyayı avuçlarında hissedebileceği yeni bir telefon hediye edebilirsin. Anneler gününde beraber vakit geçirmenizden de oldukça keyif alacaktır.

Yengeç

Eğer annen yengeç burcuysa, hediye seçimine başlamadan önce ne kadar duyarlı ve hassas olduğunu bilmelisin. Anneler gününde, onun yüreğine dokunacak ve gerçek anlamda sevinmesini sağlayacak birtakım aktiviteler planlamak en doğrusu olacak. En iyisi, ona harika bir kahvaltı hazırlayarak güne başlaman. Bütün gününü onunla beraber, onun en çok hoşlandığı aktivitelerle geçirmen, anneler gününde ona verebileceğin en güzel hediye olacaktır. Ayrıca, senin doğum tarihinin ya da aile bireylerinin doğum tarihlerinin yazılı olduğu bir yüzük de tercihlerin arasında olabilir.

Aslan

Asil ve gösterişli kadınların burcu olan aslan için, anneler gününde şık bir ayna alabilirsin. En iyisi annenin makyaj malzemelerine bir göz atman ve eksiklerini belirlemen. Eğer dışarıda bir aktivite yapmanız ihtimaller dahilindeyse, onu güzel bir konsere götürebilirsin.

Başak

Başak kadınlarının pratik zekaları oldukça yüksektir. Annene hediye alırken, özellikle mutfakta hem emek hem de zaman açısından işlerini kolaylaştıracak küçük mutfak aletlerine göz atmalısın. Temizliğe oldukça düşkün oldukları için, onlarca çeşit kokularla bezeli naturel sabunlardan oluşan bir sepet de hediye edebilirsin.

Terazi

Eğer annen terazi burcuysa, güzelliğine her daim önem veriyordur. Mücehverlere hiçbir zaman hayır demeyeceğini aklında bulundurmalısın. Ayrıca onu ne kadar iyi tanıdığını gösterecek bir parfüm de alabilirsin. Asla unutmaman gereken başka bir nokta var: Terazi annelerini her daim mutlu etmek için, her ayın belirli bir günü ona bir demet çiçek yollamalısın.

Akrep

Gizemli, zeki ve becerikli akrep anneleri için, bu güneşli günlerde güneş gözlüğü hediye edebilirsin. Ayrıca, ona aileni temsil eden hediyeler üzerine düşünmelisin. Araştırmayı ve yeni şeyler keşfetmeyi de seven akrep burcu anneleri için, egzotik balıklardan oluşan bir akvaryum kurmaya ne dersin?

Yay

İyimser ve maceracı yapılarıyla yay kadınları için hediye seçiminde biraz zorlanabilirsin. Ona bir dans kursu hediye etmen ya da bütün aile bireylerini çağıracağın sürpriz bir parti hazırlaman olasılıklar dahilinde. Ayrıca yay kadınlarının aşırı sosyal olduklarını da aklından çıkarmamalısın.

Oğlak

Tertipli ve hırslı insanlar olan oğlak kadınları için, eşyalarını düzenlemelerine yardımcı hediyeler düşünülebilir. Annene, içini rahatlıkla doldurabileceği bol bölmeli bir çanta ya da yeni bir cüzdan alabilirsin.

Kova

Karizmatik, tahmin edilemez ve kural tanımaz olduklarını asla unutma. O yüzden, annene hediye alırken, mümkün olduğunca onu “anne hissettirmeyecek” hediyeler almalısın. İşin biraz zor olacak elbette. O yüzden, ev dekorasyonu reyonlarına göz atman gerekecek. Mutfağa dair hediyelerden uzak dur.

Balık

Hayal kurmaya bayılan ve yaratıcı insanlar olan balık kadınları için güzel bir elbise ilk tercih gibi duruyor. Ayrıca, eğer fotoğraflara merak duyan bir annen varsa, ona anneler gününde yeni bir kamera alabilirsin. Ona adayacağın bir şiir yazman ise, balık burcu annelerin alabileceği en muhteşem hediye olacaktır.