“Bütün gece onunla konuştun. Ne oldu, beğendin mi onu?”, “Neredeydin?”, “Kime mesaj gönderiyorsun?”… Böyle şüpheci davranmak, partnerini sıkabiliyor ve kalbini kırıyor. Peki ilişkinin düşmanlarından biri olan aldatılma korkusunu aşmak için neler yapılması gerekiyor?

Sözlerin ne anlama geliyor?

Kıskançlık hissi insanın yüreğini sızlatır, çünkü kıskanmak esasında sizin hassas noktalarınıza, özgüven eksikliğinize dairdir. Partnerin başka birine baktığı ya da başkasıyla konuştuğu zaman, sana acı veren bir deneyimi yeniden yaşıyor gibi olursun.

Bu bize neyi sorgulatmalı?

Neden birisi için ilk veya tek olabileceğine bir türlü inanmak istemiyorsun? Çocukluğunda kardeşin hep senden önce mi geldi? Geçmişte sana kendini ne kadar işe yaramaz hissettirdiler ki bu histen hala kurtulamadın? Hissettiğin güven eksikliği nedeniyle duygusal hayatında kendine bunları yaşatıp duruyorsun.

Neler söylenmeli?

Çiftlerde yalnızca tek tarafın korkuları nedeniyle ilişkinin tehlikeye gireceğini düşünmek yanlış olur. İlişkide her şey karşılıklıdır. Önemli olan ilişkinin hangi noktada, kimin kimi arkadan ittiği belli olmayan bir döner kapıya dönüştüğünü tespit etmek. Çünkü sorsanız herkes mağdurdur, herkes bir olaylar zincirinin kurbanıdır. “Birlikte olduğum kişi korkularımı haklı çıkaracak şekilde davranmasa, ben de korkularımın esiri olmam” diye düşünürsün. Şurası bir gerçek ki onu kıskandığında, partnerin sinirlenmemeli ve seni kıskançlığının yersiz olduğuna ikna etmeli. Ona uyarıda bulunduğunda, içini rahatlatmasını, kaygılarını gidermesini beklersin. Hassas noktalarının, aldatılma veya sevilmeme korkularının farkında olman elbette çok mühim; fakat birlikte olduğun kişinin de sözü alıp, gözünün senden başkasını görmediğini, senin onun için her şeyden önce geldiğini sana anlatması şart. Senden başka birinin ona yönelik bir hareketinin, ilgisinin hoşuna gidebileceğini ama bunun size olan bağlılığına zarar vermeyeceğini ifade edebilir: “Duygusal ve cinsel açıdan benim gözümde sadece sen ve ben varız.” Bu şekilde zamanla güven duygun gelişir ve algın değişir.