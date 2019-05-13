Akaretler Sıraevler, 25 – 26 Mayıs’da sağlıklı ve iyi yaşam etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

Dijital wellness mecrası Livetobloom.com’un kurucusu Ceren Ceylan Ertaç ve Institute for Integrative Nutrition’dan ‘’Bütünsel Sağlık Koçluğu’’ sertifikalı Marka İletişim Danışmanı Pınar Hotiç tarafından organize edilen BloomFest festivali, 25-26 Mayıs tarihlerinde Akaretler Sıraevler No:39’da gerçekleştirilecek. Festivalde; Vestel co-sponsor olarak, Tadım, Yom Organik ve Loft Mutfak ise deneyim sponsorluğu kapsamında yer alacak.

“Daha iyi bir yaşam” hedefleyenler için wellness konseptinin tüm detaylarıyla işleneceği BloomFest’te; meditasyon, nefes teknikleri, sağlıklı beslenme, kişisel gelişim, doğal güzellik, yoga, mindfulness, sound healing, reiki ve astroloji alanlarında uzman isimler, katılımcılara yenilenme ve arınmanın rahatlatıcı etkisini yaşatmayı planlıyor.

Panel, workshop, satış ve deneyim alanlarının olduğu BloomFest biletleri Mobilet’te.