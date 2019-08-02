Ağustos ayında burcunu nelerin beklediğini öğrenmeye ne dersin?

KOÇ

Ayın başında gerçekleşecek olan yeniay aşk hayatını hareketlendirebilir. Bir süredir kendinle ilgili planladığın gelişim hedeflerindeki tıkanıklık yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. İlerleyen aylarda maddi konularda dengede kalmalısın.

BOĞA

Değişim ihtiyacı bu dönemdeki en önemli ana başlık. Tadilat, taşınma ya da mekân değişikliğini gerektirecek bir karar gündeme gelebilir. Para kaynaklarınız çoğalmaya başlayabilir. Buna hizmet edecek bir şeyler yapmak sana iyi gelecek. Ayın başında gerçekleşecek olan yeniay evde bazı değişikliklere sebep olabilir.

İKİZLER

Partnerinle olan ilişkini düzeltmek ve İyileştirmek için güzel bir dönem başlıyor. Yakın çevrendeki insanların hayatındaki gelişmeler size de yansıyacak. Ayın başında gerçekleşecek olan yeniay ile birlikte zihinsel

olarak harekete geçirecek bir aktivite ya da buna hizmet edecek bir çevre değişikliği söz konusu olabilir.

TERAZİ

Ayın başında gerçekleşecek yeniayla birlikte hayatına hareket katacak yeni bir arkadaş grubuna dâhil olabilirsin. Eğlendiren ve canlılık veren, dinamizm katan insanlarla bir arada olmak sana iyi gelecek. İş yerinde aksayan projeler de tekrar normal seyrinde devam edecek. Büyük ve dengeni bozacak harcamalardan sakın.

AKREP

Yeni fikirlere kendini açmanın uzun vadede faydalarını göreceksin. Ayın başında gerçekleşecek yeniay işine hız, heyecan ve motivasyon katacak gelişmeleri tetikleyebilir. Bu tavır para akışını da etkileyecek. Evliliğinde bir şeyleri yeniden düzenlemek şart.

YAY

Rutinlerden sıyrılma ihtiyacın oldukça fazla. Biraz değişim iyi gelecek. Ayın başında gerçekleşecek yeniay, uzun bir seyahatin ya da uzun soluklu, yeni bir girişimin başlangıcı olabilir. Geniş düşün. Zihinsel olarak ne kadar esnek olursan ilerleyen dönemde o kadar fayda elde edeceksin.

YENGEÇ

İşlerde bir rahatlama söz konusu ancak rehavete kapılma. Ayın başında gerçekleşecek olan yeniay maddi bir karar ya da adımı gündeme getirecek. Bir yatırım, başlangıcı veya geldiği nokta itibarıyla dikkat çekecek. Bu süreçte başlayan arkadaşlık ilişkileri ilerleyen zamanlarda beklenmedik durumlara gebe.

ASLAN

İş ortamındaki beklenmedik değişiklikler, yönetim ile alakalı dengesiz durumlar seni de etkileyecek. Dengeyi korumaya çalış. Çocuklarla ilgili güzel haberler kapıda. Ayın başında gerçekleşecek yeniay burcunda olacak. Bu durum önemli niyetlerin hayata geçirilmesi adına fırsat yaratacak.

BAŞAK

Ayın başında gerçekleşecek olan yeniay sonrasında kendine zaman ayırmak ve bir miktar dinginlik sağlamak için yeni fırsatlar karşına çıkabilir. Hayatı daha derinden sorgulamak, aslında neye ihtiyaç duyduğun sorusuna cevap aramak için güzel bir dönem. Tebdilimekân ihtiyacı doğabilir.

OĞLAK

İşbirliği ve uyum konusunda her açıdan destek göreceğin günler yaşayacaksın. Hiç hesaba katmadığın veya gelmeyeceğini düşündüğün bir kaynak bu dönemdeki finansal niyetlerini besleyebilir. Ayın başında gerçekleşecek olan yeniay seni yatırım ya da para kaynağı değişimi konusunda harekete geçirecek.

KOVA

Ayın başında gerçekleşecek olan yeniay partnerini ya da evliliğini ilgilendiren konularda yeni gelişmeler yaşanmasına vesile olabilir. Bekârlar için evlilik yolunda bir adım söz konusu olabilir. Yer değişikliği gündeme gelirse bu hareketlilik özel ilişkini de olumlu etkileyebilir.

BALIK

Bu dönemde işinde iyileşme veya yeni iş fırsatları gündeme gelebilir. Ayın başında gerçekleşecek olan yeniay yeni bir günlük rutini başlatabilir. Bu durum, çalışma temponun ve alışkanlıklarının değişmesine hizmet ederken gözden geçirdiğin alışkanlıklarından daha fazla verim almanı sağlayacak şeyleri tetikleyebilir.

Kaynak: Dr. Samiye Özbaş Soysal- Flypgs.com Dergisi