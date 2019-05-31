Ağırlık egzersizinin sonunda yapacağın bitirici hareketlerle, egzersiz yaptıktan sonra da kalori yakmaya devam etmeni sağlayan afterburn etkisini artırmaya ne dersin? Aşağıdaki formülümüz, bu etkiyi 48 saate kadar yaşamana yardımcı oluyor.
1-2
TAM VÜCUT HAREKETLERİ
Başlangıç örnekleri: squat jump, ball slam ya da dumbbell thruster
10/10
YOĞUNLUK
Nefeslerin arasında en fazla bir ya da iki kelimelik cümleler söyleyebilirsin.
5-10
DAKİKA
30 saniye interval yaptıktan sonra 60 saniye temponu düşür. İnterval süresinin iki katı dinlenmek, bütün gücünü kullanmanı sağlar.
Kaynak: Ağırlık ve Kondisyon Uzmanı Rachel Cosgrove