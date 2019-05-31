Ağırlık egzersizinin sonunda yapacağın bitirici hareketlerle, egzersiz yaptıktan sonra da kalori yakmaya devam etmeni sağlayan afterburn etkisini artırmaya ne dersin? Aşağıdaki formülümüz, bu etkiyi 48 saate kadar yaşamana yardımcı oluyor.

1-2

TAM VÜCUT HAREKETLERİ

Başlangıç örnekleri: squat jump, ball slam ya da dumbbell thruster

10/10

YOĞUNLUK

Nefeslerin arasında en fazla bir ya da iki kelimelik cümleler söyleyebilirsin.

5-10

DAKİKA

30 saniye interval yaptıktan sonra 60 saniye temponu düşür. İnterval süresinin iki katı dinlenmek, bütün gücünü kullanmanı sağlar.

Kaynak: Ağırlık ve Kondisyon Uzmanı Rachel Cosgrove