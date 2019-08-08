Devrim yaratan taban teknolojisi Boost ile spor kültürünü geliştirmeye devam eden adidas, yeni ve renkli Ultraboost 19 Colorways koleksiyonuyla ilham aldığı kullanıcılarına yeniden merhaba diyor.

adidas “Boost Farkını Hisset” mottosuyla, müdavimi olacağınız boost konfor ve enerjisini yeni Ultraboost Colorways koleksiyonunda yeniden kullanıcılarının beğenisine sunuyor. Yenilenen Ultraboost 19, yeni bir koşu ve fitness döneminden ilham alıyor ve yeniden tasarlanan devrimci siluetin devam eden avantajlarını sunuyor.

adidas tasarımcıları ve ürün geliştiricileri, koşu ayakkabısını tamamen yeniden yaratmak için dünya çapında binlerce koşucu ile birlikte çalıştı. Birlikte, orijinal adidas Ultraboost’u 17 parçadan sadece 4 performansa dayalı bileşene indirgediler ve yeni bir koşu deneyimi için daha fazla enerji geri dönüşüyle daha hafif, yeniden şekillendirilmiş bir siluet yarattılar. Ürünün sunduğu avantajlar:

Her adımda daha fazla enerji geri dönüşümü için %20 daha fazla Boost ile optimize edilmiş orta taban.

Yepyeni Torsion Spring, sizi zahmetsizce ileriye götürür. Bu yüksek teknoloji konfigürasyonunun sonucu, daha fazla enerji geridönüşümü sağlayan ve sizinle birlikte hareket eden bir ayakkabıdır.

3D Heel Frame, çarpma anında ayağı korur, daha güvenli bir koşu için gelişmiş destek ve denge sağlar.

Öncü tek parça Primeknit 360 üst kısım, daha fazla destek ve hafif rahatlık için ayağı sıkıca sarar.

2013’te piyasaya sürüldüğünden beri, dünya çapında iki saniyede bir tercih edilen teknoloji Boost, basketbol, tenis, golf, kaykay ve beysbol da dâhil olmak üzere çeşitli spor kategorilerinde sporculara yardımcı olmak üzere konfor ve tasarım için yeni standartlar koymaya devam ediyor. Boost, yakın zamanda tanıtılan %100 geri dönüşümlü performans koşu ayakkabısı FUTURECRAFT.LOOP dahil, adidas’ın en ileri görüşlü ürün yeniliklerinin de önemli bir parçası.