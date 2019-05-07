adidas Originals ve Fiorucci, yaptıkları ilk iş birliğinin büyük başarısı ardından daha büyük ve daha cesur bir seri yaratmak için yeniden bir araya geldi. Yeni koleksiyon, seyahat kaçamağı için mükemmel bir yaz tatili gardırobundan ilham alıyor.

adidas Originals ve Fiorucci iş birliğinin ikinci dalgası bu iki marka arasındaki sinerji ve ortak vizyonu yeniden ortaya çıkarıyor. Koleksiyon, Fiorucci mirasının üzerinde yükselen klasik adidas simgelerine odaklanıyor. Fiorucci’nin tarihini ve pozitif çizgilerini alıyor, adidas Originals‘ın zamanın ötesindeki siluetleriyle birleştiriyor. Sonuç olarak, her iki markanın da bütünlüğünü ve klasik tarzını koruyan, neşeli bir kapsül koleksiyonu ortaya çıkıyor.

İki marka arasındaki ilk iş birliği, gençlik kültürünü desteklemek ve kadınları güçlendirmek adına yaratıcılığın sınırlarını tasarım estetiğini kullanarak zorlama isteğinden ortaya çıkmıştı. Koleksiyon, her iki markanın da kadınların kıyafetlerine canlılık, neşe, rahatlık ve tarz katmaya olan bağlılığını destekliyor.

Bugünün milenyum kadınına ve Z jenerasyonuna hitap eden koleksiyondaki tüm parçalar, Fiorucci’nin desteklediği, adidas Originals‘ın zamanın ötesindeki tasarımlarını birleştiren eğlenceli ve sonsuz yaz estetiğini yansıtıyor. Fiorucci çizim arşivleri en zengin ve yenilikçi arşivlerden olma özelliğini koruken, diğer yandan 80’lerin tişört, dergi, poster ve pek çok öğesine yayılmış orijinal görsel temalarına da selam duruyor.

adidas Meets Fiorucci koleksiyonu 10 Mayıs’ta satışa sunuluyor.