#recoderunning sloganı ve çevre mesajlarıyla bu yıl ilk kez adidas sponsorluğunda koşulan adidas Bozcaada Yarı Maratonu, 1200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. 18 Mayıs Cumartesi yarı maraton, 10K’nın yanı sıra Pakize ile koşu aktiviteleri yapılırken, pazar günü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda 100. yıl coşkusu yaşandı ve çeşitli etkinliklere imza atıldı.

Çevreye duyarlı bir marka ile çevre konusunda hassas bir şehri buluşturan adidas Bozcaada Yarı Maratonu tamamlandı. #recoderunning teması ve çevre mesajlarıyla bu yıl adidas’ın sponsor olduğu maraton 18-19 Mayıs’ta iki güne yayılan etkinliklerle güneşli ve güzel bir havada gerçekleştirildi. Koşuculardan ilham alarak tasarlanan Ultraboost 19 için hazırlanan ‘Recode Running’ kampanyasını da vurgulayarak “recode” temasını #RecodeRunning etiketiyle Bozcaada’da kullanan adidas, koşuyu yeniden kodlama bakış açısıyla maratonu da sürdürülebilirlik anlayışıyla yeniden yorumladı.

Türkiye’nin dört bir yanından amatör ve profesyonel 1200 sporcunun katıldığı ve festival havasında geçen organizasyonda farkındalık yaratma amacıyla farklı aktivitelere yer verilirken adidas sporu sahiplenen bakış açısıyla maraton boyunca Final Four karşılaşmalarının Bozcaada Meydanı’nda yayınladı.

Bozcaada’nın doğal güzelliği içerisinde zorlu bir parkurda gerçekleştirilen organizasyonda Yarı Maraton 21K ve 10K olmak üzere iki kategoride koşuldu. 10.30’da adidas runners koçları eşliğinde yapılan ısınma hareketlerinin ardından ilk olarak saat 11.00’de 21K yarı maratonun startı verildi. 11.15’te verilen start ile de 10K koşusu başladı. Koşular Bozcaada Cumhuriyet Meydanı’nda başladı ve sona erdi. Dereceye giren sporcular ödüllerini yarışma sonrası Bozcaada Meydanı’nda düzenlenen törenle aldılar.

Doğal güzellikleriyle eşsiz parkur

adidas Bozcaada Yarı Maratonu ve 10K Koşusu, doğal güzellikleri ve bahar atmosferi ile de katılımcılara unutamayacakları bir deneyim yaşattı. Engebe ve yükseltileriyle zorlu bir parkur olan Bozcaada sporcuların kendini test edebilmelerine ve sınırlarını zorlamalarına imkan verdi. Bozcaada Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak Tekirbahçe yönüne doğru devam eden 21K koşusu Akvaryum Koyu, Mermer Burnu, Güvercin Koyu, Ayazma Plajı istikametinde bir tarafı deniz olan benzersiz bir parkurda yapıldı. Koşucuların 416 metrelik bir yükseklik kazanımı elde ettiği 21K koşusu Eski Kule mevkiinden merkeze doğru yönelerek yine Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. 146 metrelik yükseklik kazanımı sunan 10K koşusunda ise, Bozcaada Cumhuriyet Meydanı’ndan start alarak Tekirbahçe yönüne doğru ilerleyip Akvaryum Koyu’na varmadan 4,5 kilometre geri dönülerek Cumhuriyet Meydanı’nda finişe varıldı.

“Dünyamız için Geleceği Şekillendir”

adidas, global çapta Parley iş birliğiyle okyanusları plastiklerden arındırmaya yönelik çalışmalara imza atarken, “Dünyamız için Geleceği Şekillendir” yaklaşımını Bozcaada Yarı Maratonu’na da taşıdı. Düzenlenen aktivitelerle herkesi sürdürülebilir bir çevreye ve birlikte yaşanan canlılara saygıya davet eden adidas, parkurlara yerleştirilen doğa dostu yönlendirmeler, isteyenlerin katılabileceği plastik toplama etkinlikleriyle sporla yaşamları değiştirebilme gücünü de vurguladı.

Fidan dikimi ve hayvan barınağına bağış

adidas Bozcaada Yarı Maratonu ile Bozcaada’da yeşil bir iz bırakmak isteyen adidas, 21K Yarı Maraton ve 10K koşusuna kayıt olan her koşucu için Çekül aracılığıyla adaya bir ağaç dikilmesini sağladı. Fidan dikimi 19 Mayıs Pazar günü adidas çalışanları ve adidas Runners ekibinin katılımıyla Bozcaada’da yapıldı.

21K ve 10K koşularının öncesinde çocukların katılımıyla minikler koşusu yapılırken sürdürülebilir bir çevreye ve birlikte yaşadığımız canlılara saygıya davet eden maratonda Bozcaada’nın meşhur güzel köpeği Pakize’nin önderliğinde sokak hayvanları için de bir koşu düzenlendi. Pakize koşuyu yönetip gölgede yatmayı tercih ederken dostları ve sahipleri meydandan start alan kısa bir parkurda anlamlı bu koşuya katıldı. Birlikte yaşadığımız canlılara saygıya davet eden bu etkinlik ile Bozcaada’daki hayvan barınağına bağış yapıldı.

Plastik kirliliğine dikkat çeken çarpıcı eser

Yarışlar boyunca ayrı kutularda toplanan plastikler, çevre sorunlarına ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla Bozcaada’da sanatçı Rıfat Koçak aracılığıyla kalıcı bir sanat eserine dönüştürüldü. Koçak, doğaya atılan plastiklerin çevreye verdiği zararı gözler önüne serdiği sanat eserini Bozcada’ya armağan etti. Araba parçalarından faydalanılarak yapılan bir geri dönüşüm ürünü olan balık şeklindeki eser, gövdesinde barındırdığı plastik şişelerle de çevreye atılan plastik atıkları yuttukları için hayatlarını kaybeden deniz canlılarını simgeliyor.

Koşuyu yeniden tanımlıyor: Ultraboost 19

Maraton alanında adidas eksperleri Run Genie teknolojisini kullanarak isteyen katılımcılara koşu analizi yaparak öncü taban teknolojisi olan Boost’u anlattılar. adidas bu yıl lansmanını yaptığı Boost teknolojisinin son ürünü Ultraboost 19 koşu ayakkabısı Recode Running kampanyasını da başlattı. adidas Ultraboost 19, yeni bir koşu çağından ilham aldı ve daha yaratıcı, daha sosyal olan bu çağ için yaratıldı. Bunu sahiplenen adidas, koşucuların her koştuklarında sporu nasıl dönüştürdüklerini ve koşunun durağan olmayan sürekli gelişen bir kavram olduğunu anlatmak istiyor.

adidas’ın önceki yıllarda Ultraboost, Pureboost gibi koleksiyonlarında altını çizdiği boost teknolojisi bu yıl lansmanı yapılan Ultraboost 19 ile daha da gelişerek geri döndü. UB19 dünya çapında binlerce koşucunun görüşleri alınarak yaratıldı.Koşucularla görüşüldü ve Ultraboost’ta en çok neyi sevdikleri ve bir koşu ayakkabısından ne bekledikleri ortaya çıkarıldı. Bu araştırmanın sonucu olarak daha güçlü bir Ultraboost silueti yaratıldı. Öne çıkan özellikleri: %20 daha fazla BOOST teknolojisi, 3D Topuk Çerçevesi ve Primeknit 360 saya.