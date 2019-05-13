Zorluk derecesi fazla olan karın egzersizleri, daha sıkı karın kasları demek. Ancak V-up hareketinin kolaylaştırılmış bu versiyonu; gücünü artırmakla kalmayıp, doğru yerlerde gözle görülür değişiklikler yaratıyor.

1- Yere sırt üstü, dizlerin hafif bükülü olacak şekilde uzan. Kollarını geriye doğru uzat.

2- Karın kaslarını kullanarak boynunu ve omzunu yerden kaldır; kollarını ayak parmak uçlarına doğru getir. Bu sırada kalçanı ve bacaklarını da yerden birkaç santim yukarıya kaldır.

3- Üç saniye boyunca bu pozisyonda bekle ve başlangıç pozisyonuna geri dön.