Bikini bölgesindeki tüylerden kurtulmanın acısız bir şekilde gerçekleşmesi, kimsenin hayır diyemeyeceği bir tekliftir.

Yaz için bikini bölgene ağda yaptırmak istiyorsun ve randevu mu aldın? O zaman özel bölgen için ağda hazırlığının nasıl yapılması gerektiğini bilmelisin. Zira bu yöntemleri uygulayarak acıyı minimuma indirgeyebilirsiniz.

1. Adet Döneminin Bitmesini Bekle

Östrojen hormonu seviyesindeki azalma nedeniyle adet döneminden bir hafta öncesi acı eşiğinin en düşük olduğu dönemdir. Muhtemelen bu yüzden geçen hafta ayağını masaya çarptığında saatlerce ağladın. Kendine bir iyilik yap ve ağda randevunu adet döneminden bir hafta sonraya denk getir.

2. Ölü hücrelerden arın

Bikini bölgesi ağdası seni geriyorsa muhtemelen işlemin bir an önce olup bitmesini istiyorsun. Bölgeyi bir gün öncesinden ölü hücrelerden arındırmak, en kısa tüylerin bile tek seferde alınmasını sağlayacak.

3. Partikül (boncuk) ağda tercih et

Boncuk ağda bulunduran bir güzellik salonuna gitmeyi deneyebilirsin. Boncuk ağda eritildikten sonra sıcak haliyle vücuda uygulanır ve soğuduktan sonra soyma yöntemiyle elle çıkartılır. Her hangi bir ağda bezine ihtiyaç duyulmaz. Deriye yapışmak yerine sadece tüylere tutunduğu için özellikle de hassas bölgelerde, diğer ağda türlerinden daha az acı vericidir.

4. Ağrı kesici al

Hassas bölgelerine ağda yaptırmadan önce yapabileceğin en kolay hazırlık, randevuna gitmeden 30 dakika önce parasetamol ya da ibuprofen almak olabilir. Ağrı kesici, acı hissini uyuşturacaktır. Kendine bir kadeh şarap içmek için bahane yaratmaya çalışıyorsan bir daha düşün çünkü alkol gözenekleri sıkılaştırdığı için ağda işlemini daha acılı bir hale getirecektir. Yani en doğrusu, ağrı kesicilerden şaşmaman.

5. Tüylerini kontrol altında tut

Ağda randevunu tüylerinin uzunluğunun en uygun olduğu zamana alman rahat bir randevu geçirmen için oldukça önemli. Tüylerinin uzunluğunun, etkili bir ağda seansı için minimum 0.5 cm olmasına dikkat et. Randevular arasında, tüylerini kısaltmak iyi bir fikir olabilir ancak çok kısa almamaya özen göster.

6. Skinny kotunu dolapta bırak

Spray tan randevuna giderken ne giydiğine nasıl dikkat ediyorsan ağda randevunda da bu özeni göstermelisin. Cildin o kadar tahrişe uğradıktan sonra dar kot giymek iyi bir fikir olmayabilir. Onun yerine cildinin nefes alabileceği pamuklu, bol şeyler tercih et.