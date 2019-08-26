Her biri el yapımı olan tasarım BooBag çantalar ilhamını doğadan alıyor.

Ana materyal olarak çuvalı tercih eden BooBag çantalar çevreye duyarlı üretim ve kullanım anlayışını, yaratıcı tasarımlarla buluşturuyor.

Tropik bölgelerde yetişen ortalama 4 metre yüksekliğindeki lif bitkisi olan ve ana vatanı Doğu Hindistan olan kanaviçe, BooBag çantaların ham maddesini oluşturuyor.

Kullanılmış orijinal geri dönüşümlü kahve çuvalları, doğal ve renkli kumaşlar ve deri aksesuarlarla el yapımı üretiliyor.

2019 Yaz/Sonbahar sezonunda hem tatilde hem de şehirde kullanıma uygun rahat, alışılmışın dışında ve stil sahibi benzersiz BooBag modellerinden sadece birer adet üretildi !