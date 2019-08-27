Yılın en çok konuşulan gecelerinden birine hoşgeldin! Müzik sektörünün en iyilerinin belirlendiği 2019 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu.

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Newar şehrinde bulunan Prudential Center’da yapılan törenin kazananlarını açıklıyoruz.

Ariana Grande

YILIN ŞARKICISI: Ariana Grande

EN İYİ GRUP: BTS

Lil Nas

YILIN ŞARKISI: Lil Nas X: “Old Town Road (Remix)” [ft. Billy Ray Cyrus]

Taylor Swift

YILIN KLİBİ: Taylor Swift: “You Need to Calm Down”

TÜM ZAMANLARIN EN İYİ KLİBİ: Taylor Swift: “You Need to Calm Down”

J Balvin

EN İYİ LATİN ŞARKISI; ROSALÍA / J Balvin: “Con Altura” [ft. El Guincho]

EN İYİ HİP-POP ŞARKISI: Cardi B: “Money”

EN İYİ POP ŞARKISI: Jonas Brothers: “Sucker”

EN İYİ R&B ŞARKISI: Normani: “Waves” [ft. 6LACK]

Shawn Mendes / Camila Cabello

EN İYİ İŞBİRLİĞİ: Shawn Mendes / Camila Cabello: “Señorita”

YAZIN ŞARKISI: Ariana Grande ve Social House: “Boyfriend”

EN İYİ K-POP ŞARKISI: BTS: “Boy With Luv” [ft. Halsey]

Bebe Rexha

EN İYİ DANS ŞARKISI: The Chainsmokers: “Call You Mine” [ft. Bebe Rexha]

YILIN YÜKSELEN ŞARKICISI: Billie Eilish

EN İYİ YENİ ŞARKICI: Billie Eilish

EN İYİ ROCK ŞARKISI: Panic! At the Disco: “High Hopes”

EN İYİ KURGU: Billie Eilish – “bad guy” – (Kurgu: Billie Eilish)

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ: Ariana Grande – “7 Rings” (Sanat Yönetmeni: John Richoux)

KLİP ÖNCÜSÜ: Missy Elliott