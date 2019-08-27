2019 MTV Video Müzik Ödülleri töreni, en az kazanan isimler kadar, kırmızı halı şıklığıyla da gündemdeydi. Gecenin en şık isimlerini senin için seçtik.

Taylor Swift- Versace elbisesi, Christian Louboutin ayakkabıları ve Lorraine Schwartz mücevheriyle

Rosalia- Burberry görünümüyle

FKA twigs- Sophia Webster

Adriana Lima- Chopard mücevherleri ve Christian Louboutin ayakkabılarıyla

Jonas Brothers- David Yurman

Gigi Hadid- Tom Ford, Lorraine Schwartz ve EF Collection mücevherleriyle

Camila Cabello- Balmain elbise, Amwaj & Djula mücevherleri ile

Lenny Kravitz

French Montana

Shawn Mendes- David Yurman

Lizzo- Moschino

Heidi Klum

Normani- Loree Rodkin mücevherleri ile

Bella Hadid

Hailee Steinfeld