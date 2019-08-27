2019 MTV Video Müzik Ödülleri töreni, en az kazanan isimler kadar, kırmızı halı şıklığıyla da gündemdeydi. Gecenin en şık isimlerini senin için seçtik.
Taylor Swift- Versace elbisesi, Christian Louboutin ayakkabıları ve Lorraine Schwartz mücevheriyle
Rosalia- Burberry görünümüyle
FKA twigs- Sophia Webster
Adriana Lima- Chopard mücevherleri ve Christian Louboutin ayakkabılarıyla
Jonas Brothers- David Yurman
Gigi Hadid- Tom Ford, Lorraine Schwartz ve EF Collection mücevherleriyle
Camila Cabello- Balmain elbise, Amwaj & Djula mücevherleri ile
Lenny Kravitz
French Montana
Shawn Mendes- David Yurman
Lizzo- Moschino
Heidi Klum
Normani- Loree Rodkin mücevherleri ile
Bella Hadid
Hailee Steinfeld