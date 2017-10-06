ZIPLA VE GÜÇLEN!





Haydi zıpla! Yeni yapılan bir araştırmaya göre, günde iki kere 10-20 defa zıplayabildiği kadar yükseğe zıplayan kadınların kalça kemiklerinin yoğunluğu sekiz hafta içinde artıyor.

Araştırmanın yazarı Doktor Larry Tucker, “Zıplamak yeni kemiklerin oluşumunu tetikler, osteoporoz ve kırılmalarla savaşabilir” diyor. Günlük beş zıplamayla başla (her birinin arasında 30 saniye dinlen) ve her hafta buna iki zıplama daha ekle.

Bu arada sadece zıplamak sana yorucu geliyorsa, ip atlayarak destek alabilirsin.



