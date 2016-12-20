ZİHNİNİN DE EGZERSİZE İHTİYACI VAR!





Zihninin de kasların gibi sağlıklı ve genç kalabilmesi için egzersize ihtiyacı var. Verdiğimiz ipuçlarını izleyip testleri deneyerek zihnini eğitin ve hafızanı kuvvetlendir.

Uzmanlar beynini doğru şekillerde harekete geçirerek zihnini gençleştirebileceğini söylüyorlar. Bir hafta boyunca her gün yapacağın birer saatlik çalışmaların kendindeki farkı görmek için yeterli olacağını söylesek inanır mıydın? Bulmaca veya sudoku meraklısı değilsen de endişelenmene gerek yok. Zeka gelişim uzmanlarına göre burada verilen ipuçları kendini genç hissetmene ve hafızanı tazelemene yetecek nitelikte.

AKTİF OL

Haftada üç kez hızlı tempoda yapacağın 30’ar dakikalık yürüyüşler konsantrasyonunu, öğrenmeni ve soyut düşünme gücünü yüzde 15 oranında artırıyor. Aynı zamanda Alzheimer ve bunama riskini de yüzde 60 oranında azaltıyor.

BÜTÜN GÖZLER SAĞA

Manchester Metropolitan Üniversitesi’nde yapılan çalışmaya göre gözlerini soldan sağa doğru hızlı şekilde belli bir süre hareket ettirmen hafızanı destekliyor. Çalışmaya göre 30 saniyelik egzersiz sonrasında gönüllülerin verilen kelime listesini yüzde 10 oranında daha iyi hatırladıkları tespit edildi.

SABAHI DEĞERLENDİR

İş görüşmesine gideceksen veya dikkat isteyen bir işin için çalışman gerekiyorsa, bunları günün ilk işleri olarak belirle. Sussex Üniversitesi’nin çalışmasına göre gün ortasından önce sınavı olan öğrencilerin başarı oranı, günün ikinci yarısında sınavı olanlara göre yüzde beş daha yüksek yani sabah saatleri beyninin en taze ve keskin olduğu zamanlar.

AKIL JİMNASTİĞİ

Duke Medical Center’a göre zihin jimnastiği günlük hayat içinde mental zekayı geliştirmenin en kolay yolu. Bunu yapabilmek için işe giderken, her gün gittiğin yoldan farklı bir yol kullan, evinin kilidini gözlerin kapalıyken açmayı dene, alışık olduğundan farklı bir markette alışveriş yap. Günlük rutininde yapacağın ufak değişiklikler fiziksel ve duygusal algını artırarak hafızanı kuvvetlendirir.

UNUTMAK İYİDİR

Gün içinde edindiğimiz bilgilerin yüzde 90’ı ile yüzde 95’ini unuttuğumuz bir gerçek ve bu durum yaşa bağlı değil, daha çok aktif unutma süreci ya da çoğunlukla seçici hafıza olarak adlandırılan durumdur. Gerçek olan şu ki her şeyi hatırlamamıza imkan yok. Bu nedenle eğer gerçekten hatırlaman gereken bir şey varsa onu uzun süreli hafızana yerleştirmeye konsantre olmak durumundasın. Karşılaştığın bir bilgi ilgini çekse bile siz onu aklında tutmak istemediğin takdirde kısa süreli hafızana yerleşir ve sadece iki dakika kadar aklında kalıp uçar gider.

ŞEKERLEME YAP

Bilim adamları sadece altı dakika gözlerini kapalı tutmanın zihnini tazelemene yardımcı olacağını söylüyorlar. Hepimiz iyi bir gece uykusunun zihinsel performansı artırdığını biliyoruz. Fakat Alman bilim adamları kısa bir şekerlemenin de önemli ölçüde hafızanı geliştireceğini söylüyor.

AKIL İÇİN BALIK

Fransız bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre Omega 3 yağları açısından zengin gıdalarla beslenenler bunama riskini yüzde 60 oranında düşürüyor. Haftada en az bir kez balık tüketimi de bunamaya karşı yüzde 40’lık bir koruma sağlıyor. Somon, ton balığı ve uskumru ile kendinizle birlikte aklınızı da besleyebilirsin.

İKİNCİ DİLİ ÖĞREN

London College Üniversitesi’ne göre birden fazla lisan konuşan insanlar daha gelişmiş beyinlere sahipler. Ana dilinin yanı sıra ikinci bir dili de aynı şekilde konuşabilen kişilerle yapılan çalışmaya göre aklı zorlamak beyinde yapısal gelişim sağlıyor. Ne kadar erken yaşta dil öğrenmeye başlanırsa da o kadar iyi. Birden fazla lisan konuşan insanlarda hafıza ve dikkati yöneten gri beyin hücrelerinin daha yoğun olduğu da gözlemleniyor.

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