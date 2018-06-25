ZİHNİNİ RAHATLAT





Zihnini rahatlatarak ağrılardan uzaklaşabilirsin.

Unutma: Ne kadar stresli olursan o kadar ağrı hissedersin. Farkındalık teknikleri gerginliğini azaltmaya ve acıyı önlemeye yardımcı olur. Aşağıdaki teknikleri karıştırarak yapabilirsin; günde iki ya da üç tanesini, beşer dakika boyunca yapmayı hedefle.

Beden taraması yap. Yere sırt üstü uzan ve dikkatini ayak parmaklarına ver. Yargılamadan bütün hislerini duyumsa ve daha sonra onlara doğru nefes alıp ver. Bu adımı yukarı doğru çıkarak, başına kadar her bölgen için uygula.

Derin nefesler al. Otur ya da yere uzan ve bir elini karnına, diğer elini göğsüne yerleştir. Burnundan yavaşça karnına doğru nefes al. Birkaç saniye bekle ve sonra yavaş yavaş ağzından nefes ver. Kendini daha sakin hissedene kadar bu harekete devam et.

Meditasyon yap. Rahatça otur ve bilincini bulunduğun ana getir. Fiziksel ve duygusal olarak tam şu anda (geçmişte ya da gelecekte değil) neler olduğunu fark et. Zihnin yolunu mu kaybediyor? Sakince ana geri getir.

