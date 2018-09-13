SEKSTE ANA ODAKLAN!





Yatakta fazla düşünmek, modunu mu düşürüyor? Konsantre olmayı öğrenmelisin. Nasıl mı?

Seksi düşününce, akla ilk olarak cinsel organlar geliyor. Oysa yeni araştırmalar, cinsel hazzın ve tabii hayal kırıklığının yaklaşık bir metre daha yukarıda, beynimizde olduğunu gösteriyor. Kanada’daki British Columbia Üniversitesi’nden psikolog Dr. Lori Brotto, “Gün boyu zihnimizi aynı anda birçok işle uğraşması için eğitiyoruz. Ama seks, beyin ve beden arasında tam bir iletişim gerektirir. Odadaki ya da aklındaki şeyler dikkatini dağıtabilir ve eğer aklın başka yerdeyse cinsel uyarılara yanıt vermek zorlaşır” diyor. Peki Dr. Brotto’nun araştırmaları ne gösteriyor? Beynini ve cinsel organlarını orgazma ulaştıracak şekilde uyumlu çalışması mümkün!

Görev zihniyetinden vazgeç

Yatakta o an harika şeyler yaşansa bile aciliyet hissi erotizmi tamamen öldürebilir: Yakın mıyım? Olacak mı? “Elusive Orgasm” kitabının yazarı Dr. Vivienne Cass, “Bu konuda efor sarf etmek için kendini gerdiğin anda dikkatin dağılacaktır. Orgazma yaklaştıkça anksiyete ve cinsel duyguları durdurma ihtimalin artacak” diyor. Ayrıca fazla sabırsızlandığını fark ettiğinde diğer düşünceleri durdurmak için kendi kendine “Sadece yaşamakta olduğumdan zevk almak benim için iyi bir şey” diye tekrarlamanı tavsiye ediyor. Eğer içsel diyalogunda “olmalıyım” ve “yapmalıyım” gibi ifadeler kendini göstermeye başlarsa şu soruyu sor: “Orgazm olmam için gerçekten bir baskı var mı, yoksa bu bir hayal ürünü mü?” Bu ağırlıktan kurtulmak, orgazma ulaşmanı sağlayabilir.

Yatak odası yogası

Yoga ve seksin esnek bacaklar dışında bir ortak yanı daha var. Dansçı duruşunu tam olarak yapmak gibi orgazma ulaşmak da tamamen o ona ulaştığında daha kolay oluyor. Dr. Brotto, kadınların düşük arzu seviyesinin incelendiği bir araştırmada, sadece 4 seans dikkat meditasyonunun cinsel ilişki sırasında kendi kendini yargılamayı engelleyerek tahrik olmayı kolaylaştırdığını gördü. Dr. Brotto, bunu “İnsan, o an yaşanmakta olan hislere yoğunlaştığı zaman bunu nasıl analiz etmez ya da bunlarla ilgili endişelenmez” diye açıklıyor. Peki bunu başarmak nasıl mümkün? En basit yöntem, nefesini takip etmek ya da kendinie ‘Ne hissediyorum?’ diye sormak. Dr. Brotto’nun tavsiyesi şöyle: “Fiziksel hislere yoğunlaş: Partnerinin nefes alışı, hareket eden bedenlerin sesi…”

Kendi hikayeni anlat

Bazen avare bir zihnin çözümü, onu dizginlemek değil serbest bırakmaktır. Dr. Brotto, “Fantazi kurmak, konsantrasyonunu devam ettirmeyi sağlayabilir. Seks sırasında bir imaj, bir hatıra ya da bir hikaye düşünmen yatakta cinsel bir karşılık bulabilir” diyor. Partnerinin sana yapmakta olduğu şeyi kelimelere dök, zira fantaziyi ne kadar somutlaştırırsan kendini o kadar kaybedersin.



