ZİHİNSEL DİSİPLİN





İşe önce fiziksel zorlukları aşarak başla…

Zorlu bir görevi başarmak kişinin öz-etkinlik seviyesiyle ilişkilendiriliyor. Yapılan son araştırmalar zihinsel jimnastiğin, en az fiziksel spor yapmak kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Wroclaw Üniversitesi’nde yapılan araştırma, sağlıklı bir zihnin ve güçlü bir öz-etkinlik inancının fiziksel hastalıklarla mücadele etmekte önemli olduğunu gösterdi. Çünkü kişi zorlu görevlerin üstesinden gelebileceğine inandığında, aslında vücudun karşı karşıya kaldığı fiziksel zorlukları da aşabiliyor. Bu yüzden uzun maraton koşucuları veya farklı müsabakalara katılan sporcuların fiziksel olduğu kadar zihinsel disiplinin önemini de vurgulamalarına şaşırmamak gerek.

Kaynak: Wroclaw Üniversitesi (Polonya)

