ZİHİN SAĞLIĞIN İÇİN GÜNLÜK TUTMAYI DENESENE…





Yazmak, ruhunu dinlemeni ve dinlenmeni sağlayabilir. Ah bi’ başlasan, gerisi gelecek sanki! Ne olduğu, ne yazdığın mühim değil. Yaz gitsin…

Yazar Alexandra Elle (@alex_elle) bu konuyla ilgili Amerika’nın birçok yerinde atölyeler düzenliyor. Ve şunu bilmeni istiyor: “Yazmak, hislerinin gelgitlerini takip etmeni ve böylece daha iyi hissetmeni sağlar.”

Aslında düzenli bir şekilde yazı yazmana bile gerek yok: “Senin için problem olan şeyi sayfanın tam ortasına yazabilir ve oradan dışa doğru oklar çıkararak sorunu nasıl çözebileceğine dair fikirlerini ekleyebilirsin.” Daha sonra farklı duyguları ve niyetleri birbirinden ayırmak için onları renkli kalemlerle işaretleyebilirsin. Sadece yazmaya başla, gerisi gelir.

