ZEYTİNYAĞI ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?





Zeytinyağı satın alırken dikkat etmen gereken kriterler neler?

Sağlıklı yaşam bilincinin artmasıyla birlikte Türkiye’de zeytinyağına olan ilgi giderek artıyor. Sağlıklı ve lezzetli bir seçim için zeytinyağının üretim tekniği, kokusu, tadı, rengi, markası ve ambalajı en önemli kontrol noktalarını oluşturuyor. İşte yeni sezon ürünlerinin tüketiciyle buluşmaya başladığı şu günlerde, zeytinyağı seçimine rehberlik edecek 5 püf nokta…

Üretim tekniği

Satın alacağın zeytinyağının üretim tekniğini incele. Erken hasat ve soğuk sıkım özelliğini ara. Zeytinyağını mucize besin yapan, onun sağlığa faydalı bileşenleri yani ‘polifenol’ içeriğidir. Polifenoller erken hasat döneminde en yüksek düzeydedir, ağaçtaki zeytin olgunlaştıkça polifenolü azalırken içindeki yağ miktarı artar. Zeytinin doğru işlenmesi için ayrıca soğuk sıkım yapılması ve mümkün olduğunca az su kullanılması gereklidir. Çünkü polifenoller, uçucu ve suda çözünür yapıdadır, sıcak sıkım ve su ile yapılan sıkımlarda kolayca suya karışmakta ve yok olmaktadırlar. Erken hasat edilmiş ürünler soğuk sıkım ile işlendiğinde sağlık için çok faydalıdır.

Koku

Zeytinyağını satın almadan önce kokla. Zeytin kokusu sanılanın aksine zeytinyağında istenmeyen bir kokudur ve meyvenin fazla beklenerek sıkıldığını anlatır. Kokladığında mutlaka meyvemsi bir koku alman, kötü koku almamanız gerekir. Taze meyve, taze çimen kokularını çağrıştıran ürünleri tercih edin. Pastel boya veya yağlı boyayı çağrıştıran kokular var ise bu yağın beklemiş olduğunu gösterir.

Tat

Zeytinyağını tat ve dilinin üzerinde hafifçe hava ile gezdir. İyi bir zeytinyağının, dilinin yanlarında acılık ve boğazında yakıcılık hissi oluşturması gerekir. Bu yakıcılığın asitle herhangi bir ilgisi yoktur, içinde yüksek miktarda antioksidan olduğunu gösterir. Zeytinyağının sağlığa faydası, onarıcı ve gençleştirici etkisi buradan gelir.

Renk

Zeytinyağını satın alırken ürünün rengine bakarak karar vermeyin. Yağın rengi ürünün kalitesini ifade etmez. Piyasada içerisine belirli maddeler eklenerek rengi değiştirilen hileli ürünler bulunmaktadır. Renk kriteri seçimde yanıltıcı olabilir.

Marka ve Ambalaj

Markası ve etiketi olan ürünleri tercih edt Bu ürünler T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca onaylı ürünlerdir. Satın alacağınız ürünün etiketini okumadan alma. Zeytinyağının üretim ya da hasat yılı, dolum tarihi, son kullanma tarihi, coğrafi işaretini, elde edildiği zeytin çeşidini ve bölgesini etiket üzerinde ara. Dolum tarihi yerine hasat yılını sorgula. Satın alacağın zeytinyağının pet şişe yerine mutlaka koyu renkli bir cam şişede olmasına dikkat et. Unutma, zeytinyağı şişesinden geçen ışık ürün içindeki maddelerin çok kısa sürede bozulmasına sebep olur. Zeytinyağındaki asit değerinin düşüklüğü zeytinyağının ne kadar iyi işlendiğine dair iyi bir göstergedir. % 0,3’ün altında asit değerine sahip zeytinyağları genel olarak iyi kalitededir. Ve en önemlisi, zeytinyağının bekledikçe bozulup işlevini kaybeden bir ürün olduğunu unutma. Tercihen aldığın ürünü bir iki ay içinde tüket.

