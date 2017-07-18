ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ SENİ BEKLER!
Türk rock müziğinin geçit töreni olan Zeytinli Rock Festivali, bir taraftan Türkiye’nin dört bir yanında yapılan yeni festivallere ilham olurken, bir taraftan da ülkemizde kamplı festival kültürünün yerleşmesi ve gelişmesini de sağlıyor.
Geçtiğimiz yıl 75 sanatçı ve 150.000’den fazla müzikseveri ağırlayarak Türkiye müzik tarihine damga vuran Zeytinli Rock Festivali, bu yıl da yine Umut Kuzey’in önderliğinde %100 müzik ve eğlence mottosuyla 23 – 27 Ağustos tarihlerinde her zamanki yerinde gerçekleşecek.
Zeytinli’deki Türk Rock Müziği geçidinde kimler yok ki!..
Kuşkusuz rock müzik tarihimizin kraliçesi ŞEBNEM FERAH, sahnedeki muhteşem performansı ile gençlerin büyük sevgi ve ilgisini kazanan, SELDA BAĞCAN ve BOOM PAM, bu yıl kariyerlerinin 30. yılını kutlayan ve özel konukları ile performans sergileyecek olan PENTAGRAM, yakında yayınlanacak yepyeni single’ı öncesinde bu yıl ilk kez Zeytinli festivalinde ağırlayacağımız MABEL MATİZ, rock müziğin mihenk taşı gruplarından MAVİSAKAL, sahne performansları dillere destan TEOMAN, popüler rock müziğin son yıllarına damgasını vuran Mor ve Ötesi, maNga ve Athena ve daha nicelerini ağırlayacak ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ yine bu yılın en önemli müzik olayına imza atmaya hazırlanıyor.
Festivalin kapanışı efsane grup Bulutsuz Özlemi’nden!
Zeytinli Festivali’nin Pentagram konseriyle kapanması geleneğine bu sene ara veriliyor. Pentagram Milyon Yapım’ın ricası üzerine sırasını Bulutsuzluk Özlemi’ne bırakıyor. 2 yıl önce sahne süresini aştığı için “Sözlerimi Geri Alamam” şarkısını çalamadan sahneden inmek zorunda kalan Bulutsuzluk Özlemi, bu sene sahne süresi kısıtlaması olmadan festivalin kapanışını gerçekleştirecek.
5 gün boyunca sadece ana sahnede 35 sanatçı ve grubu ağırlayacak olan, yılın en önemli müzik olayında sahne alması kesinleşen isimler şöyle sıralanıyor:
23 Ağustos Çarşamba
Mor ve Ötesi
Feridun Düzağaç
Moğollar
Pilli Bebek
Yeni Türkü
İskender Paydaş
What da Funk
24 Ağustos Perşembe
Teoman
maNga
Seksendört
Flört
Tuna Kiremitçi
Niyazi Koyuncu
Set
25 Ağustos Cuma
Athena
Selda Bağcan & Boom Pam
Ceylan Ertem
Pinhani
Adamlar
Pera
Çamur
26 Ağustos Cumartesi
Şebnem Ferah
Hayko Cepkin
Mabel Matiz
Umut Kuzey
Melis Danişmend
Sattas
TNK
27 Ağustos Pazar
Bulutsuzluk Özlemi
Pentagram
Mavisakal
Kurban
Kurtalan Ekspres
Baba Zula
Yedinci Ev